Industrieproduktion in Ungarn im Mai um 9,4 Prozent gestiegen

Die Industrieproduktion in Ungarn ist im Mai um 9,4 % gestiegen, wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch in einer ersten Lesung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das KSH stellte fest, dass es in diesem Monat zwei Arbeitstage mehr gab als im Basiszeitraum. Bereinigt um diesen Unterschied stieg die Produktion um 3,4 %. Im Monatsvergleich stieg die Produktion um saison- und arbeitstäglich bereinigte 1,4 %. Laut KSH trugen die „meisten“ Segmente des verarbeitenden Gewerbes zum Gesamtwachstum bei. Die Produktion des größten Segments, des Fahrzeugbaus, stieg „in geringerem Maße“, während die Produktion des Segments Computer, Elektronik und optische Geräte sowie des Segments Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren „in größerem Maße“ zunahm. Im Zeitraum Januar-Mai stieg die Produktion um 5,9 % im Jahresvergleich.