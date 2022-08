Sziget Festival in Budapest mit 95.000 Besuchern eröffnet

Das Budapester Sziget Festival wurde am Mittwoch mit einem Konzert von Dua Lipa auf der Hauptbühne vor 95.000 Besuchern eröffnet. Die Organisatoren sagten in einer Erklärung, dass der Kartenverkauf auch für die Konzerte am Freitag und Samstag auf ein ähnlich großes Publikum schließen lässt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Am Freitag werden Stromae und Justin Bieber auftreten, während am Samstag Calvin Harris und Lewis Capaldi die Hauptattraktionen des Festivals sein werden. In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass in der 30-jährigen Geschichte des Festivals die Tickets für Faithless im Jahr 2001, Rihanna, Sia und Muse im Jahr 2016 und Ed Sheeran im Jahr 2019 ausverkauft waren.