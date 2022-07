Justin Bieber bestätigt Auftritt beim Sziget Festival

Der preisgekrönte kanadische Popsänger Justin Bieber hat bestätigt, dass er am 12. August auf dem Sziget Festival auftreten wird, teilten die Organisatoren des Festivals am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der „Yummy“-Sänger hatte im Juni mehrere seiner Auftritte wegen einer Erkrankung abgesagt. In den sozialen Medien erklärte er: „Ich habe dieses Syndrom namens Ramsay-Hunt-Syndrom. Es handelt sich um einen Virus, der den Nerv in meinem Ohr und meine Gesichtsnerven angreift und eine Lähmung in meinem Gesicht verursacht hat“.

Bieber ist einer der Headliner des diesjährigen Sziget-Festivals, das vom 10. bis 15. August auf der Budapester Hajógyári-Insel stattfindet. In den Jahren 2020 und 2021 wurde das Festival wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Bieber soll nächstes Jahr nach Budapest zurückkehren und im März ein Konzert in der ungarischen Hauptstadt geben.