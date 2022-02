Programm des Sziget Festivals 2022 mit Justin Bieber und Calvin Harris

Das Programm des diesjährigen Sziget-Festivals, das vom 10. bis 15. August auf der Budapester Hajógyári-Insel stattfindet, wird Konzerte von Justin Bieber, DJ Calvin Harris, Tame Impala, Sam Fender und Anne-Marie umfassen, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Die Organisatoren fügten hinzu, dass das Programm, das ursprünglich mit etwa 40 Künstlern geplant war, nun um weitere 30 Künstler erweitert wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Tame Impala, Sam Fender und Anne-Marie werden neue Alben zur Veranstaltung mitbringen, während die Liste der Interpreten auch Holly Humberstone, Meute, Steve Aoki, Nina Kraviz, The Milky Chance, Bad Gyal, The Channel Tres, Kensington, Ofenbach, Mezerg, Noga Erez und Seth Troxler umfassen wird. Zuvor wurden Konzerte von den Arctic Monkeys, Dua Lipa, den Kings of Leon, Bastille, Stromae und Lewis Capaldi angekündigt. In den Jahren 2020 und 2021 wurde das Festival aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt.