Novák: Ungarns Schicksal ist mit dem Europas verbunden

„Unser Schicksal ist mit dem Europas verbunden“, sagte Präsidentin Katalin Novák am Samstag bei einer Feier zum ungarischen Nationalfeiertag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Wir brauchen die Gemeinschaft der europäischen Länder und sie brauchen auch uns“, sagte die Präsidentin in Székesfehérvár in Zentralungarn. „Heute, wo der Kontinent Gefahr läuft, zu einem Schlachtfeld der Großmächte zu werden, müssen wir Schulter an Schulter stehen“, so Novák. Die Europäer müssen gemeinsame Entscheidungen treffen, die dem Gemeinwohl dienen, fügte sie hinzu. „Die Voraussetzung für unsere Zusammenarbeit ist, dass sie uns weder mit dem Geld, das uns zusteht, noch mit Ideologien erpressen, die von den Ungarn abgelehnt werden“, so die Präsidentin. Ungarn wolle Europa stärker und die „Stimme des Kontinents lauter“ machen, so Novák. „Auf diese Weise haben wir die Chance, die Europäer zu schützen und die Teile unserer Geschichte und Kultur zu bewahren, die Europa groß gemacht haben.“

Die Präsidentin sagte, es brauche mutige, entschlossene und weise Führer, um die Ordnung in der Welt und in Europa wiederherzustellen. Neben guten Führungspersönlichkeiten brauche man auch nüchterne, besonnene und kluge Ungarn, die sich solidarisch zeigten, sagte sie. Das ungarische Volk sei krisenfest und seine Stärke liege in seiner Fähigkeit, sich zu vereinen, fügte sie hinzu.