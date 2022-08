Mietpreise für Wohnungen in Ungarn steigen im Juli um 23 Prozent

Die Wohnungsmieten in Ungarn sind im Juli um 23 % gestiegen, wie aus den vom Statistischen Zentralamt (KSH) auf der Website Ingatlan.com zusammengestellten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In der Hauptstadt stiegen die Mietpreise um 25 %. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Wohnungsmieten um 2,3 %. In der Hauptstadt betrug der Anstieg 3 %. Der monatliche Mietpreis für eine Wohnung in der Hauptstadt betrug in der ersten Jahreshälfte durchschnittlich 183.000 Forint (450 EUR). Im Westen des Landes konnte eine Wohnung für 136.000 Forint pro Monat gemietet werden.