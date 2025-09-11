Mietpreise für Wohnraum stiegen im August um 7,5 Prozent

Die Mietpreise für Wohnraum in Ungarn stiegen im August gegenüber dem Vorjahr um 7,5 %, wie aus Daten hervorgeht, die das Statistische Zentralamt (KSH) anhand von Angaben der Immobilienwebsite Ingatlan.com zusammengestellt hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Mietpreise in der Hauptstadt stiegen um 7,2 %. Im Monatsvergleich stiegen die Wohnungsmieten landesweit um 1,1 % und in Budapest um 0,7 %. Derzeit gibt es über 18.100 Mietangebote auf ingatlan.com, ein Vierjahreshoch.