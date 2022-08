Szijjártó: Internationale Gemeinschaft sollte sich auf Frieden in der Ukraine konzentrieren

Die internationale Gemeinschaft sollte Maßnahmen bevorzugen, die zur Befriedung der Ukraine beitragen, und nicht solche, die eine Eskalation des Konflikts riskieren, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Montag am Rande des Bled Strategic Forum in Slowenien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der bewaffnete Konflikt habe schwerwiegende negative Auswirkungen auf ganz Europa in Bereichen wie Wirtschaft und Energieversorgung, zitierte das Außenministerium Szijjártó nach der Eröffnung des Forums. „Da wir physisch und geografisch nahe am Krieg und in seiner Nachbarschaft sind, sind die Auswirkungen auf uns gravierender als die durchschnittlichen Auswirkungen auf Europa“, sagte Szijjártó. „Es liegt daher in unserem ureigensten Interesse, hier in Ungarn und in Mitteleuropa so schnell wie möglich Frieden zu erreichen.“ „Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, Maßnahmen und Entscheidungen zu priorisieren, die zum Frieden beitragen, und wir wollen, dass Bestrebungen, die eine Eskalation, Fortsetzung oder – Gott bewahre – eine Ausweitung des Krieges über die Ukraine hinaus riskieren, in den Hintergrund treten“, sagte er.

Szijjártó sagte, die ungarische Regierung bleibe bei ihrer Entscheidung, keine Waffen in die Ukraine zu liefern oder den Transit von Waffenlieferungen durch ihr Territorium in die Ukraine zuzulassen, und werde auch nicht über mögliche Energiesanktionen diskutieren. Er sagte, die gegen Russland verhängten Sanktionen würden nicht zu einer raschen Lösung des Konflikts beitragen und Europa viel mehr schaden als Russland. Der Schwerpunkt müsse darauf liegen, so schnell wie möglich Frieden zu schaffen, was einen direkten Dialog zwischen den Konfliktparteien erfordere. Er schlug vor, dass angesehene Länder und internationale Akteure eine Vermittlerrolle zwischen der Ukraine und Russland spielen sollten. „Denn wenn die Sanktionspolitik fortgesetzt wird, wenn die Entwicklungen weiter in Richtung Eskalation gehen, wird sich das sehr schädlich auf Mitteleuropa auswirken, und das wollen wir vermeiden“, sagte Szijjártó.