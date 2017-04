Nemzeti Regatta in Siófok

Die Balatoner Schifffahrtsgesellschaft Bahart und die Stadt Siófok gaben auf der Budapest Boat Show bekannt, dass in diesem Jahr im Rahmen der Veranstaltungsreihe MOL-Nagyon Balaton die so genannte Nemzeti Regatta fortgesetzt wird. Die Nationale Regatta ist ein Amateursegelwettbewerb und Festival zur Förderung der nationalen Identität und lädt alle ungarischen Gemeinden ein, mit eigenem Segelteam, mit Kulturgruppen und vielen Zuschauern daran teilzunehmen.





Die Nemzeti Regatta findet vom 10.-11. Juni 2017 vor dem Hafen und der Küste in Siófok statt. Im ersten Jahr beteiligten sich an dem Wettbewerb in der Sommerhauptstadt Ungarns bereits zahlreiche Gemeinden aus dem ganzen Land, in diesem Jahr werden es 50 sein. Den ersten Wettbewerb gewann der Gastgeber und tauft in Erinnerung daran am 14. April 2017 ein Schiff auf den Namen „Nemzeti Regatta-2016 Siófok“. Im nächsten Jahr erhält das Schiff den Namen des diesjährigen Siegers im Segelwettbewerb.