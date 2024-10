Nachgedacht: Die Gartensaison …

… neigt sich langsam dem Ende zu. Der Herbst ist angekommen und zwar mit großen Schritten. Musste vor kurzem die Klimaanlage noch für die angenehme Kühlung sorgen, so wurde auf der mobilen Tastatur auf „Heizen“ umgestellt. Vor allem während der Nachtstunden fällt das Thermometer ab. Es ist empfindlich frisch. Tagsüber bei Sonnenschein kann man noch angenehm den Nachmittagskaffee im Freien genießen. Aber auch diese Gemütlichkeit wird in Kürze vorbei sein. Leider!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Rasenmähen, Gießen, Gartenpflege noch ein paar Tage im Oktober, dann wird zusammengeräumt und alle Geräte verschwinden zum Winterschlaf in der Garage, im Keller oder Gartenhäuschen, je nach Platzangebot. Es ist schon verwunderlich, wie schnell ein Jahr vergeht. Es war doch erst August und September und nun? Nun warten Groß und Klein auf einen goldenen Oktober, den „Indian Summer“. Doch, ob er noch kommt, ist fraglich. Die Blätter fallen schon vermehrt von den Bäumen. Die Ziergräser nehmen eine bräunliche Farbe an und die Sommerblumen, wo sind sie hingekommen? Bis auf die Herbstblüher verschwindet das bunte Allerlei ziemlich schnell.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Blickt man zurück auf die vergangenen Monate, es war heiß und trocken, über lange Wochen hinweg. Was ist zu erwarten für den kommenden Winter? Eine alte Bauernregel besagt ja „Heißer Sommer, kalter Winter“. Und die Hoffnung auf weiße Weihnachten hier am schönen Balaton könnte in Erfüllung gehen. Ich jedenfalls würde mich darüber sehr freuen. Obwohl die langen Monate bis zum Frühjahr nicht jedermanns Sache sind, Jahreszeiten sind eben so zu nehmen, wie sie sind. Weniger Sonnenschein, lange dunkle Nächte, trübe Tage, der November und die folgenden Wochen lassen grüßen. Doch der Winter hat auch seine schöne Seiten mit frischer Luft, Gemütlichkeit im eigenen Zuhause bei Kerzenlicht, einer Tasse Tee und süßen Leckereien.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Doch bis dahin ist noch etwas Zeit. Zuerst freuen wir uns auf die letzten, hoffentlich schönen Tage im Oktober, trotz der noch anfallenden Arbeiten im Haus, Hof und Garten. Genießen Sie es, lieber Balaton Zeitungsleser. Viele angenehme Tage in diesem Herbst wünsche ich Ihnen von Herzen!

Bis bald,

Ihre Eva