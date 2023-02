Die 6 besten Podcasts zum Abschalten

Sie lieben Podcasts? Dann geht es Ihnen genau wie uns! Auch wir können gar nicht genug davon bekommen, all den interessanten Menschen und Geschichten zuzuhören. So können wir uns neue Kenntnisse aneignen, während wir nebenher mit Freunden chatten oder eine Runde bei casino Vulkan spielen.

Podcasts eignen sich zudem nicht nur für die eigene Weiterbildung, sondern sind auch ein tolles Mittel zur Entspannung. Auch wenn manche Tage anstrengend sind, können Podcasts uns helfen, den Alltagsstress hinter uns zu lassen. Aus diesem Grund haben wir einige der besten Podcasts zusammengestellt, die Ihnen bei der Ablenkung vom Alltag helfen können.

The Daily

Unser erster Tipp ist The Daily, ein englischsprachiger Audiopodcast von The New York Times. Dieser Podcast bietet jeden Tag neue Schlagzeilen und analytische Einblicke in die Welt des Journalismus. In nur 15 Minuten können Sie sich über die größten Geschichten des Tages auf dem Laufenden halten und sich das Wissen aneignen, das Sie benötigen.

Das Tolle an diesem Podcast ist, dass Sie sich die neuesten Themen bequem anhören können, zum Beispiel während des Trainings oder auf dem Weg zur Arbeit. Der Podcast wird von Michael Barbaro gehostet und ist nicht nur sehr informativ, sondern auch äußerst unterhaltsam.

Kurt Krömer — Feelings

Falls dir die aktuellen Nachrichten aus aller Welt zu negativ sind, könnte der Podcast von Kurt Krömer mit dem Namen Feelings genau das richtige für dich sein. Dieser Comedy-Podcast ist die perfekte Abwechslung zum Alltagsstress und bietet eine willkommene Zerstreuung mit jeder Menge Lachen.

Der Podcast wird von dem preisgekrönten deutschen Comedian Kurt Krömer gehostet und beinhaltet Gespräche über alles, was das Leben zu bieten hat. Jede Woche gibt es einen neuen Gast, der den Podcast um unvergessliche Momente erweitert. Die Themen reichen von Musik über Kunst bis hin zu kulturellen und politischen Debatten.

Der Kurt Krömer — Feelings Podcast ist auf Amazon Music, Spotify und Apple Podcasts verfügbar.

Apokalypse & Filterkaffee

Wenn Sie nicht so der Fans von Comedy und Nachrichten sind, aber trotzdem auf der Suche nach einer Inspiration oder Ablenkung sind, dann könnte der Podcast Apokalypse & Filterkaffee genau das richtige für Sie sein. Dieser Podcast wird von Micky Beisenherz gehostet und es erscheinen jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag neue Folgen, jeweils um 6 Uhr morgens.

In seinem Podcast teilt Micky Beisenherz die neusten Nachrichten mit seinen Zuhörern. Allerdings hat dies nur wenig mit der Morgenschau oder anderen Nachrichtensendungen zu tun. Stattdessen geht es meistens um Unterhaltung, Tipps und Tricks und vieles mehr. Dieser Podcast ist eine interessante Mischung aus Nachrichten und Unterhaltung, die Ihnen helfen kann, sich vom Stress des Alltags zu lösen.

Lanz & Precht

Ein weiterer sehr unterhaltsamer Podcast ist Lanz & Precht. Dieser Podcast wird von dem bekannten Journalisten und Moderator Markus Lanz und dem Philosoph und Schriftsteller Richard David Precht gehostet und enthält viele interessante Gespräche über verschiedene Themen.

In jeder Folge diskutieren die beiden über ein bestimmtes Thema. Dabei wird schnell deutlich, dass die beiden Herren zum Großteil sehr unterschiedliche Meinungen haben, was zu einigen hitzigen Diskussionen führt. Wer gerne ungewöhnliche Sichtweisen zu bekannten und wichtigen Themen gezeigt bekommt, ist mit dem Lanz & Precht Podcast bestens beraten.

Tatort Deutschland

Wenn es Ihnen wie den meisten Deutschen geht, dann schauen Sie gerne Tatort auf der ARD. Der Podcast Tatort Deutschland ist genau das Richtige für alle, die mehr über Kriminalität und Verbrechen erfahren möchten. Sky du Mont berichtet über die spannendsten und ungewöhnlichsten Kriminalfälle in Deutschland.

Der Podcast ist nicht nur für diejenigen interessant, die sich für Kriminalfälle interessieren, sondern auch für alle, die mehr über den Verlauf eines Strafprozesses und seine möglichen Konsequenzen erfahren möchten. Jede Folge ist unterhaltsam und informativ zugleich, was sie zu einem perfekten Podcast macht, um vom Alltagsstress abzuschalten.

Der Tatort Deutschland Podcast ist auf Spotify und Apple Podcasts verfügbar.

Baywatch Berlin

Auch unser nächster Podcast sollten Sie sich anhören: Baywatch Berlin. Dieser wird von dem Entertainer und Comedian Klaas Heufer-Umlauf gehostet und lädt zu einer interessanten Reise in dessen Leben ein. Nach vielen Jahren des Reisens und Feierns will Klaas zurück zur Realität kehren, und diese Reise schildert er in seinem Podcast.

Begleitet wird Klaas dabei von seinen beiden Freunden Thomas Schmitt und Jakob Lundt. Diese helfen ihm dabei, wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen und sein Leben im Jet Set hinter sich zu lassen. Der Podcast besteht aus interessanten und unterhaltsamen Gesprächen und dem Austausch von Erfahrungen. Und natürlich ist es zum Schreien komisch.

Fazit

Sie lieben Podcasts? Dann hoffen wir, dass Sie mit unseren Top 6 Podcasts Ablenkung vom Alltagsstress bekommen haben. Jeder von ihnen ist es wert, gehört zu werden und steckt voller interessanter Gespräche und unterhaltsamer Inhalte. Worauf warten Sie also noch? Suchen Sie sich einfach den Podcast aus, der am besten zu Ihnen passt und entspannen Sie bei spannenden Gesprächen und interessanten Debatten. Viel Spaß beim Zuhören!