Der Namenstag in Ungarn – noch größer als der Geburtstag

Man glaubt es kaum, doch in Ungarn wird der Namenstag noch festlicher begangen als der eigentliche Geburtstag. Blumen, Pralinen und Leckereien stehen ganz groß auf dem Programm. Europaweit ist eher der Geburtstag Tradition, in Deutschland beispielsweise wissen die meisten Menschen nicht einmal, wann sie Namenstag haben. Aber wie gratuliert man einem Menschen aus anderen Ländern zu dieser Tradition? Da gibt es viele schöne Ideen.

Névnap – ein guter Anlass für Blumen



In Ungarn wird der Namenstag „Névnap“ genannt und ist ein guter Anlass, einem lieben Menschen zu zeigen, wie viel er einem bedeutet. Kleine Aufmerksamkeiten sind üblich, sie stammen von Freunden, Verwandten, Kollegen und Nachbarn. Frauen erhalten traditionell Blumen. Dank innovativer Anbieter verschicken Sie jetzt Blumen international und können auch Ihre Freunde in Ungarn überraschen.

Der Mann erhält in der Regel eine Flasche Wein oder eine gute Zigarre, so wollen es die alten Traditionen. Es ist natürlich auch möglich, ein persönliches Geschenk zu überbringen, die Unterschiede sind zwischen Geburtstag in Deutschland und Namenstag in Ungarn nicht besonders groß.

Kinder feiern ihren Namenstag mit den Klassenkameraden und ihren Lehrern. Zu diesem Anlass bringen sie selbstgebackene Leckereien mit in die Schule oder Süßigkeiten. Es wird sich während des Unterrichts ein wenig Zeit genommen, um das Fest zu begehen. Ob der Namenstag auch Zuhause groß gefeiert und beschenkt wird, hängt bei Kindern vom Zeitpunkt des Geburtstages ab. Ist dieser noch nicht lange her, wird im kleineren Kreis gefeiert. Kinder dürfen sich oft aussuchen, ob sie ihren Geburtstag oder ihren Namenstag größer feiern möchten.

Kuchen gehören zum Namenstag in Ungarn dazu



Bei den meisten Menschen gehört es in Ungarn dazu, einen leckeren Kuchen zu backen. Traditionell handelt es sich dabei oft um eine ungarische Doboschtorte, die zu den nationalen Gerichten gehört. Sie herzustellen ist kompliziert, wer keine Zeit hat zu backen, kann sie bei hochwertigen Konditoren in Ungarn einkaufen gehen und dort eine leckere Auswahl finden.

Klassische Torten werden in Ungarn besonders gern von den Großeltern gebacken, wenn sie Kinder und Kindeskinder zum Namenstag besuchen. Das ist nämlich eine weitere liebe Tradition, die sehr gern umgesetzt wird. Fällt der Namenstag auf ein Wochenende, wird zur Feierlichkeit eingeladen. Es gibt Kaffee und Kuchen, alle Gäste bringen ein kleines Geschenk mit.

Blumen schenken Freunde und Verwandte gleichermaßen. Es kann also passieren, dass eine Frau zu ihrem Namenstag gleich mehrere elegante Sträuße erhält, während bei Männern der Weinbestand aufgefüllt wird. Auch ungarische Schnäpse oder internationale Whiskey-Sorten werden gern verschenkt.



Wann haben Freunde in Ungarn Namenstag?

Wenn Sie nicht sicher sind, wann Ihre Freunde in Ungarn Namenstag feiern, finden Sie die Hinweise täglich in der Tageszeitung. Neben Datum und Wetterbericht gehört es am Balaton dazu, dass die Namenstage des Tages auf jeder Tageszeitung abgedruckt werden. Denn auch wenn der Geburtstag natürlich für die meisten Europäer wichtiger ist, kann es in Ungarn für Freunde und Verwandte eine Enttäuschung sein, wenn die Lieben den Namenstag vergessen haben. Damit das nicht passiert, unterstützen sämtliche große Tageszeitungen dieses traditionelle Fest, was mit großer Ernsthaftigkeit begangen wird, nicht nur von Katholiken.