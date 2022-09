Orbán reist zum Begräbnis von Gorbatschow nach Moskau

„Möge Michail Gorbatschow in Frieden ruhen“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Samstag in einem auf Facebook hochgeladenen Video aus Moskau, wohin er gereist war, um an der Beerdigung des ehemaligen Staatspräsidenten der Sowjetunion teilzunehmen. Orbán legte „Blumen des Respekts, im Namen Ungarns“ an der Totenbahre nieder – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Es musste viel zusammenkommen, damit wir uns ohne Blut und Menschenopfer von der Sowjetunion und dem Kommunismus befreien konnten. Ohne Michail Gorbatschow wäre das nicht möglich gewesen. Nicht auf diese Weise, ohne Blut und in Frieden“, sagte er. „Wir sind gekommen und haben ihm aus Dankbarkeit Blumen des Respekts gebracht. Gott segne ihn und möge er in Frieden ruhen!“ sagte Orbán.