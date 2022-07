Karten für jeden Anlass – Kreative Einladungs-, Geschenk- und Dankeskarten

Einladungs-, Geschenk- oder Dankeskarten gehören heute schon lange nicht mehr nur zur guten Etikette, sondern sind sie fester Bestandteil jedes Geschenks und jeder Party. Der Grund? Mittlerweile sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Je ausgefallener, kreativer und außergewöhnlicher die jeweiligen Karten sind, desto besser kommen sie beim Adressaten an.

In Zeiten von E-Mails, Social Media oder Messenger-Kanälen ist eine gedruckte, persönliche Karte ein echtes Highlight und hat einen besonderen Wert. Nicht selten landen Einladungs- und Geburtstagskarten daher am Kühlschrank oder der Pinnwand. Ob man nun einen runden Geburtstag feiern möchte, zu einer Überraschungsparty einladen wird oder sich für das tolle Hochzeitsgeschenk bedanken möchte: Eine persönliche, kreative Karte macht im Vorfeld schon Lust zum Feiern und zaubert dem Adressaten ein breites Lächeln ins Gesicht.

Kreative Geburtstagseinladungskarten selbst gestalten

Wenn der nächste Kindergeburtstag oder ein runder Geburtstag ansteht, lässt eine große Feier meist nicht lange auf sich warten. Damit möglichst viele Gäste erscheinen und gemeinsam auf der Party Spaß haben, sind dementsprechend kreative Einladungskarten besonders wichtig. Auf diesen müssen natürlich vor allem zunächst die wichtigsten Daten zu sehen und zu erkennen sein. Dazu gehören u.a.:

Der Grund der Party

Datum und Uhrzeit der Feier (Start und geplantes Ende der Party)

Veranstaltungsort

Die Bitte um eine Zu- oder Absage mit den Kontaktdaten und einer Frist

Angaben zu einem eventuellen Dresscode, dem Musikprogramm, Essen und Getränken und ob Geschenkwünsche zu erwarten sind

Neben den wichtigsten Fakten zur Party ist dann die Gestaltung und Wahl der richtigen Karte wichtig. Besonders Einladungskarten lassen sich mittlerweile einfach und schnell personalisieren und individuell anpassen. Sie können entsprechend der eigenen Persönlichkeit oder dem Anlass der Feier gestaltet werden. Im Internet stehen dafür sogar verschiedene Layoutvorlagen zur Verfügung, die einem bei der Gestaltung und Erstellung der Karte helfen sollen.

Veredelungseffekte

Gerade Einladungen zu einem Geburtstag können ganz besonders gestaltet werden. Extrem beliebt ist vor allem die Veredelung der Karte, wodurch diese eine optisch und haptisch verbesserte Qualität bekommt. Dafür eignen sich u.a. die Cellophanierung oder die UV-Lackierung, durch die die Oberfläche der Karte schmutzabweisend und widerstandsfähiger ist. Zudem werden die Farben der Karte hervorgehoben und verbessert. Dabei kann nur die Vorderseite oder aber alle Seiten der Karte veredelt werden, in glänzender oder matter Optik.

Dankeskarten, Grußkarten und Glückwünsche

Eng verbunden mit Einladungskarten ist die Dankes- und Glückwunschkarte. Ob man sich für die gelungene Party und das Geschenk bedankt, zum Geburtstag gratulieren möchte, die Karte dem Geschenk beilegt oder einfach einen netten Gruß an das entfernte Familienmitglied senden möchte. Karten sind so vielseitig einsetzbar, wie sie auch gestaltet werden können. Was bei solchen Karten allerdings besonders wichtig ist: Persönlichkeit und Individualität. Während bei Einladungskarten aufgrund der Vielzahl an Karten gerne verallgemeinert wird, sollte dies bei der Dankes- und Glückwunschkarte nicht passieren. Hier sollten persönliche Worte und Zeilen geschrieben werden, die an bestimmte Ereignisse oder Gefühle erinnern. Es geht an dieser Stelle darum, einen persönlichen Gruß zu senden, den der Empfänger direkt mit dem Absender der Karte in Verbindung bringt.

Beliebte, kreative Motive und Gestaltungsmöglichkeiten

Natürlich sind selbst gebastelte und gestaltete Karten immer noch am schönsten. Allerdings hat nicht jeder ein Händchen für das Malen und Gestalten, weshalb zum Glück genug weitere Ideen für interessante, lustige und ansprechende Motive für Karten aller Art existieren. Besonders gefragt sind Karten mit Fotografien, die ganz leicht und schnell online erstellt werden können. Einfach ein schönes Bild aussuchen, hochladen und für die Vorder- oder Innenseite der Karte verwenden. Somit ist diese nicht nur persönlich und individuell, sondern macht sich auch gut am Kühlschrank.

Neben Fotos sind auch 4D-Motive sehr beliebt, indem getrocknete Blumen auf die Vorderseite geklebt werden oder andere kleine Gegenstände. Aber auch Karten mit optischen Täuschungen, flachen Witzen oder anderen Motiven sind immer gerne gesehen und zaubern jedem ein Lächeln ins Gesicht.