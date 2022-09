Wie gut kennen Sie CBD – den wohltuenden Wirkstoff?

Heutzutage werden einige Drogen und andere Substanzen zu therapeutischen oder medizinischen Zwecken verwendet. Ein Beispiel dafür ist CBD, das in der Cannabispflanze vorkommt und dessen Öl zur Behandlung vieler häufiger Beschwerden verwendet wird. Laut verschiedener Erfahrungsberichte könnte seine Wirkung sehr vorteilhaft sein. Erfahren Sie, was es über das Cannabidiol zu wissen gibt.

CBD – was ist das ?

Die Abkürzung CBD bezeichnet Cannabidiol, einen Wirkstoff, der in der Hanfpflanze (Cannabis sativa) vor allem in den Blüten und den angrenzenden Blättern vorkommt. Im Gegensatz zu Cannabis, das in Deutschland verboten ist, ist CBD hier erlaubt. Es ist in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich:

CBD-Öl: ein Cannabisöl, das durch Extraktion aus den Blüten und Blättern der Hanfpflanze gewonnen wird. Dieses Öl wird oral oder unter der Zunge (sublingual) angewendet. Daher gibt es beispielweise CBD-Kapseln, die CBD-Öl enthalten.

CBD-Blüten oder -Blätter: Um sie gesund zu konsumieren, können Sie sie immerhin über einen dafür vorgesehenen hochwertigen Vaporizer inhalieren oder einen Tee daraus machen.

CBD-Nahrungsergänzungsmittel: Sie sind sehr nährstoffreich und können täglich verwendet werden, um bestimmte Nährstoffdefizite in der Ernährung auszugleichen.

Kosmetika: Es gibt CBD-haltige Cremes und andere Kosmetikprodukte.

Was die Verwendung von CBD anbelangt, so stellen Sie sich sicherlich die Frage, welche Vorteile Ihnen das verwendete CBD tatsächlich bietet.

Diese Vorteile machen CBD immer beliebter

Der Konsum von CBD-Öl, CBD-Spray, CBD-Tee, CBD-Getränken, CBD-Süßigkeiten und CBD-Nahrungsmitteln hat nach Ansicht vieler Nutzer eine Reihe von Vorteilen. Es würde seinem Benutzer tägliches Wohlbefinden verschaffen. Tatsächlich ermöglicht der Konsum von CBD :

Stress abzubauen.

Gegen Schlafstörungen anzukämpfen, indem es das Einschlafen erleichtert.

Den Nutzer entspannter und lockerer zu machen.

Die Schmerzen, die durch bestimmte chronische Krankheiten und sogar Krebs verursacht werden, dank seiner entzündungshemmenden Wirkung zu bekämpfen.

Die Schmerzen zu bekämpfen, die durch bestimmte chronische Krankheiten und sogar Krebs verursacht werden.

Sich nach körperlicher Betätigung zu erholen.

Den Sexualtrieb und die Leistungsfähigkeit des männlichen Sexualorgans zu steigern und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr zu lindern (Endometriose).

Außerdem soll CBD zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen, die auf zugängliche Therapien nicht ansprechen, sowie von schweren Formen der Epilepsie, Multipler Sklerose und bestimmten Erkrankungen des zentralen Nervensystems geeignet sein. Einigen Studien zufolge wird es zur Linderung von Schizophrenie und zur Bekämpfung von Bluthochdruck eingesetzt. Allerdings sind Nebenwirkungen im Zusammenhang mit seinem Konsum zu beachten.

Was sind die Nebenwirkungen von CBD?

Obwohl CBD als sicher und nützlich gilt, kann der Stoff bei einigen Konsumenten unerwünschte Nebenwirkungen hervorrufen. Einige dieser Nebenwirkungen sind unter anderem:

Übelkeit,

Schwindel,

Kopfschmerzen,

Verdauungsstörungen,

verminderter Appetit.

Es ist also wichtig, auf die richtige Dosierung von CBD zu achten, vor allem, um mögliche Nebenwirkungen zu vermeiden oder deutlich zu reduzieren. Die Einnahme von CBD zusammen mit anderen Medikamenten könnte potenziell eine Gegenwirkung haben, daher sollten Sie vor der Anwendung immer mit Ihrem Arzt sprechen.