Inflation in Ungarn im August um 15,6 Prozent gestiegen

Wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Donnerstag mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise in Ungarn im August um 15,6 % gegenüber 13,7 % im Juli, was auf höhere Lebensmittel- und Gebrauchsgüterpreise zurückzuführen ist. Die Lebensmittelpreise stiegen um 30,9 %, so das KSH – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In dem Bemühen, die Inflation zu dämpfen, hat die Regierung die Preise für eine Reihe von Grundnahrungsmitteln, darunter Schweinefleisch, Speiseöl und Mehl, seit dem 1. Februar auf den Stand von Mitte Oktober zurückgeführt. Die Preise für Gebrauchsgüter stiegen um 14,8 %. Die Kerninflation, die die volatilen Kraftstoff- und Lebensmittelpreise ausschließt, lag bei 19,0 %. Der anhand eines Warenkorbs für Rentner berechnete Verbraucherpreisindex lag bei 15,7 %. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Verbraucherpreisindex um 1,5 %.

In einer monatlichen Analyse, die nach der Veröffentlichung der KSH-Daten veröffentlicht wurde, erklärte die Ungarische Nationalbank (NBH), dass der Anstieg der Gesamtinflation hauptsächlich auf einen Anstieg der Lebensmittelpreise zurückzuführen sei, während die Kerninflation aufgrund der Preise für verarbeitete Lebensmittel gestiegen sei. Die NBH sagte, dass die Preisanpassung bei den marktbestimmten Dienstleistungen im Monat August „deutlich höher“ war als in den letzten Jahren üblich und sich auf ein „breites Spektrum“ von Dienstleistungen erstreckte. Die Indikatoren zur Messung der Inflationserwartungen der Haushalte wiesen laut NBH eine „ungewöhnlich hohe Volatilität“ auf und stiegen im Vergleich zum Vormonat weiter an.