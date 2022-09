Justizministerin begrüßt konstruktive Gespräche mit der Europäischen Kommission

Ungarn hat seine Gespräche mit der Europäischen Kommission zur Verbesserung der Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Sommer „in einem konstruktiven Geist“ geführt, so die Justizministerin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die europäischen Partner haben dies anerkannt, sagte Judit Varga. Es sei auch entscheidend, dass Ungarns Partner die Haltung des Landes zu den rechtsstaatlichen Verfahren, dem Krieg in der Ukraine und den gegen Russland verhängten Energiesanktionen besser verstehen, sagte Varga gegenüber der Nachrichtenagentur MTI nach Gesprächen mit dem Europa-Berater des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Laurence Boone, Frankreichs Staatssekretär für europäische Angelegenheiten. Varga wies darauf hin, dass Ungarn in seinem Antwortschreiben an die Europäische Kommission Ende letzten Monats mehrere Vorschläge unterbreitet habe und sich mit seinen Verhandlungspartnern bei den Gesprächen in Brüssel einig sei, dass die transparente Verwendung von EU-Geldern ebenso im Interesse der EU-Bürger wie der ungarischen Steuerzahler liege. „Es ist ein gemeinsames Interesse, für das die ungarische Regierung weitreichende Garantien geben konnte“, sagte die Ministerin. „Wir haben alles getan, was die EU verlangt hat, und warten nun auf die positive Bewertung“, fügte sie hinzu. Varga lobte den „konstruktiven, positiven und lösungsorientierten Ton“ der Gespräche zwischen der EU und Ungarn.