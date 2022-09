Die Hälfte der ungarischen Behinderten hat einen Arbeitsplatz

Jeder zweite Ungar mit einer Behinderung hat einen Arbeitsplatz, während vor 10 Jahren nur 18 % arbeiteten, sagte ein Beamter des Innenministeriums am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Staatssekretär Attila Fülöp sagte auf einer Konferenz der Internationalen Föderation der Schwerhörigen in Budapest, dass die Regierung bestrebt sei, Hindernisse zu beseitigen, die Behinderte daran hindern, die vollen Rechte der Bürger zu genießen, anstatt sie als Wohltätigkeitsfälle zu betrachten. „Dies erfordert eine sichere Lebensgrundlage, Arbeitsplätze und so viel physische und IT-Zugänglichkeit wie möglich“, sagte er. In einem Brief an die Konferenz schrieb Ministerpräsident Viktor Orbán: „In den letzten Jahren konnten viele von uns sehen, was es bedeutet, zwischen Barrieren zu leben, und jetzt haben wir eine historische Chance, die Entscheidungsträger davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, Menschen mit Hörbehinderungen gleichberechtigt zu behandeln.“