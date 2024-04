Orbán: Keine Zukunft ohne berufliche Arbeit und Arbeitnehmer

Ungarn hat in den letzten 15 Jahren eine arbeitsbasierte Wirtschaft aufgebaut, und „heute weiß jeder, dass es ohne berufliche Arbeit und Arbeitnehmer keine Zukunft gibt“, sagte der Ministerpräsident bei der Eröffnung einer Berufsmesse am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Viktor Orbán sagte auf der Veranstaltung, die den Namen „Szakma Sztár Fesztivál“ trug, die Regierung garantiere, dass „jeder in Ungarn einen Beruf haben wird, und die Berufsschulen sind für alle offen“. Er versprach auch, dass diejenigen, die einen Beruf haben, auch einen Arbeitsplatz haben werden, und wies darauf hin, dass es heute mehr Arbeitsplätze als qualifizierte Arbeitskräfte gibt. Er fügte hinzu, dass man vor 15-20 Jahren allgemein davon ausging, dass die Zukunft hauptsächlich von Hochschulabsolventen und Angestellten bestimmt würde. In den letzten 15 Jahren sei jedoch eine arbeitsbasierte Wirtschaft aufgebaut worden, und das Rückgrat der Wirtschaft bildeten nun die Berufsarbeiter und Facharbeiter, fügte er hinzu. „Wenn auch die Intellektuellen das Beste aus ihren Fähigkeiten machen und die Welten der intellektuellen Arbeit und der beruflichen Arbeit kombiniert werden, wird dies zu einem erfolgreichen Ungarn führen“, sagte er. Es sei schwer vorherzusagen, was die Zukunft bringe, und es werde immer schwieriger, sich für einen Beruf fürs Leben zu entscheiden, sagte er. Zu Beginn des Jahrzehnts erwarteten viele, dass neue Technologien die Arbeit der Arbeiter ersetzen würden, aber es stellte sich heraus, dass Computer die Arbeit der Arbeiter nicht übernehmen können.