Gulyás: Öffentliche Meinung zu Sanktionen „wichtig“

Die Regierung hält es für wichtig, die öffentliche Meinung zu den Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland zu erheben, da die Bürger davon betroffen sind, so der Stabschef des Ministerpräsidenten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Kabinett hat am Mittwoch den Vorschlag der regierenden Fidesz-Partei gebilligt, eine öffentliche Umfrage zu den Sanktionen im Rahmen der „Nationalen Konsultation“ durchzuführen, sagte Gergely Gulyás bei einer Pressekonferenz der Regierung. Die Regierung werde die Fragen der Umfrage in den kommenden Tagen im Detail vorstellen, fügte er hinzu. Gulyás sagte, Europa befinde sich in einer „einzigartig schwierigen Situation“, vor allem weil der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen der EU gegen Russland zu einem Anstieg der Energiepreise geführt hätten. Aus diesem Grund seien Familien und Unternehmen in Europa gezwungen, einen „Sanktionszuschlag“ auf Energie zu zahlen, was sich oft in einer vier- bis fünffachen Erhöhung der Energierechnungen niederschlage, sagte er. Die Entscheidung der Regierung, die Obergrenze für die Energierechnungen der Haushalte bis zum durchschnittlichen Verbrauch beizubehalten, erspare den Haushalten durchschnittlich 181.000 Forint (440 EUR), sagte Gulyás und nannte die Maßnahme „das größte Unterstützungsprogramm“ in Europa.

Gulyás sagte, Brüssel habe den Mitgliedstaaten die Sanktionen „aufgezwungen“, indem es versprochen habe, sie würden Russland mehr schaden als den Ländern, die sie verhängen, und ein schnelleres Ende des Krieges herbeiführen. Doch die Sanktionen hätten das Gegenteil bewirkt, so Gulyás.