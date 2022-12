Bislang über eine Million Teilnehmer an der Nationalen Konsultation

Rund 1.023.000 Menschen haben bisher an der Umfrage der Regierung zur Nationalen Konsultation teilgenommen, sagte Csaba Dömötör, Staatssekretär im Büro des Ministerpräsidenten, am Donnerstag in einem Video auf der Facebook-Seite der Regierung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das starke Feedback zeige, dass die Fragen der Umfrage Themen beträfen, „die uns alle betreffen, und jeder hat eine Meinung“. Er sagte, die Sanktionen sollten den Krieg zwischen Russland und der Ukraine beenden, aber „das ist nicht geschehen“. „Stattdessen haben wir immer größere wirtschaftliche Gewitterwolken bekommen. Die Energie- und Lebensmittelpreise seien in die Höhe geschnellt, und die Inflation sei hartnäckig hoch, sagte er und fügte hinzu, dass ein Richtungswechsel erforderlich sei.