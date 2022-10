Online Casinos in der Schweiz: Interessante Angebote für ungarische Spieler

Der Schweizer Casinomarkt ist einer der am weitesten entwickelten in Europa, mit einer großen Anzahl an Casinos und Spielmöglichkeiten. Obwohl das Land kaum mehr als acht Millionen Einwohner hat, floriert die Glücksspielindustrie. Seit 2019 ist auch das Online-Glücksspiel in der Schweiz legal (durch eine Änderung des Bundesgesetzes über Glücksspiele aus dem Jahr 2018, die 2019 in Kraft tritt), das regelmäßig Besucher aus europäischen Ländern anzieht.

Das heißt, auch Ungarn können frei die Angebote der Online Casinos in der Schweiz nutzen. Was die Schweizer Glücksspielanbieter so interessant macht, werden im folgenden Artikel dargestellt.

Was Online-Casinos in der Schweiz auszeichnet

Der seriöse Online Casino Markt Schweiz wird von der Schweizerischen Glücksspielaufsichtsbehörde (Gespa) reguliert, die strenge Regeln und Richtlinien für den Casinobetrieb festlegt. Die Aufsicht durch die Gespa soll sicherstellen, dass die Spieler in der Schweiz auf sichere und sozialverträgliche Weise an Lotterien, Sportwetten und Geschicklichkeitsspielen teilnehmen können. Davon profitieren auch Spieler aus Ungarn.

Die Mehrzahl der Schweizer Online Casinos bietet ein großartiges Bonusprogramm. Es ist immer von Vorteil, Werbeaktionen und den „Willkommen Casino Bonus“ nutzen zu können, die Ihr Gesamterlebnis und Ihr Casino-Guthaben steigern. Ein Konto in einem Schweizer Online Casino zu erstellen ist einfach. Sie können auf die Schaltfläche „Website besuchen“ klicken und ein neues Konto eröffnen.

Das Mindestalter für Glücksspiele in der Schweiz beträgt 18 Jahre. Darüber hinaus gibt es in diesem Land einige Beschränkungen für die Casino-Werbung. Die Werbung darf sich nicht an Minderjährige richten und alle Anzeigen müssen Hinweise auf verantwortungsvolles Spielen enthalten. Den Schweizern ist auch die Sicherheit ihrer Kunden im Internet sehr wichtig. So verfügen Schweizer Online-Casino-Websites über gültige SSL-Zertifikate, die den Schutz Ihrer finanziellen und privaten Daten garantieren.

Der Schweizer Online-Glücksspielmarkt befindet sich noch in der Entwicklung, sodass in den kommenden Jahren weitere Veränderungen zu erwarten sind. Insbesondere werden Sie sehen, dass viele Casinos auf neue Technologien wie Blockchain setzen, um ein sichereres und transparenteres Spielerlebnis zu bieten.

Ein weiterer Trend, der sich auf dem Schweizer Online-Glücksspielmarkt durchsetzen dürfte, ist das Social Gaming. Dies bezieht sich auf Spiele, die auf Social-Media-Plattformen wie Facebook gespielt werden können. Diese Spiele sind in der Regel kostenlos, können aber auch In-Game-Käufe anbieten.

Das Gleiche gilt für AR und VR – zwei Technologien, die sich in der Welt der Online-Glücksspiele zu etablieren beginnen. Sie machen digitale Spiele immersiver und attraktiver, insbesondere für jüngere Generationen von Spielern. Deshalb können wir davon ausgehen, dass in naher Zukunft mehr Casinos VR- und AR-Spiele anbieten werden.

Warum ungarische Spieler an Schweizer Online-Casinos interessiert sein könnten

Der Schweizer Glücksspielmarkt ist einer der am weitesten entwickelten in Europa, und das gilt auch für den Online-Casino-Sektor. Es gibt Dutzende von Online-Casinos, die Schweizer und ungarische Spieler akzeptieren, und es kommen regelmäßig neue hinzu. Gute Glücksspielplattformen können sie an diesen Merkmalen erkennen:

Spielvielfalt – die besten Online-Casinos bieten eine breite Palette von Spielen an, darunter Slots, Tischspiele, Videopoker und Live-Dealer-Spiele.

Boni und Promotionen – Die besten Casinos bieten großzügige Willkommensboni und laufende Promotionen. Diese können Ihnen dabei helfen, Ihr Guthaben aufzustocken und Ihnen mehr Gewinnchancen zu geben.

Bankoptionen – Schweizer Spieler sollten in der Lage sein, Einzahlungen und Abhebungen mit einer Vielzahl von bequemen Bankmethoden vorzunehmen.

Kundensupport – gute Casinos bieten rund um die Uhr Kundensupport, sowohl auf Englisch als auch auf Schweizerdeutsch.

Sicherheit – die besten Online-Casinos verwenden Sicherheitsmaßnahmen auf höchstem Niveau, um die Daten und Gelder der Spieler zu schützen.

Bevor Sie sich für ein Online-Casino in der Schweiz entscheiden, empfehlen wir Ihnen, all diese Merkmale zu überprüfen. Auf diese Weise werden Sie keine Probleme haben, wenn Sie versuchen, Ihre Lieblingsspiele zu spielen.

Die besten Schweizer Online-Casino-Angebote für ungarische Spieler

Nach den Schweizer Glücksspielgesetzen dürfen die lizenzierten CH-Online-Casino-Seiten Video-Slots und viele verschiedene RNG-Spiele wie Blackjack, Roulette, Baccarat und Video-Poker anbieten. Dabei müssen alle angebotenen Spiele einer strengen Prüfung unterzogen und für die Schweiz zertifiziert sein. Neben Spaß und Unterhaltung bieten die Spiele der Schweizer Online Casinos gute Gewinnchancen: Die Spiele haben einen durchschnittlichen „Return to Player“ von über 96%. Das bedeutet, dass 96% aller Einsätze als Gewinne an die Spielerinnen und Spieler zurückbezahlt werden. Immer mehr spielen auch mobil von ihrem Handy aus, weshalb Sie die Online Casino Schweiz App begeistern dürfte.

Zusammenfassend finden Sie hier die vollständige Liste der Spiele, die Sie von der Schweiz aus online spielen können:

Slots

Jackpots

Roulette

Blackjack

Baccarat

Video Poker

Live Dealer Spiele

Live-Dealer-Spiele haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen, da sie ein echtes Casino-Erlebnis bequem von zu Hause aus bieten. Oft von Spielern gewünscht, ist Live-Gaming ein Muss für die besten Online-Casinos der Schweiz.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Casinomarkt in der Schweiz eine gut entwickelte und streng regulierte Branche ist, die auch Ungarisch Spielern eine breite Palette an Glücksspielmöglichkeiten bietet. Egal, ob Sie auf der Suche nach traditionellen Tischspielen, Spielautomaten oder Pokerturnieren sind, in der Schweiz werden Sie fündig.

Und dank des gut entwickelten Online-Casino-Sektors des Landes können Sie das Glücksspiel auch bequem von zu Hause aus Ungarn aus genießen.