Top 5 Online Casinos in der Schweiz für 2022

Als eidgenössischer Zocker ist man natürlich immer auf der Suche nach dem besten Online Casino Schweiz. Warum sich auch mit weniger zufrieden geben? In der heutigen Zeit steht einem das Online Glücksspiel mit nur einem Klick zur Verfügung. Daher gibt es keinen Grund, Abstriche zu machen. Doch wie entscheidet man eigentlich, welcher Anbieter für Online Casino Spiele on Top ist? Unsere Erfahrung zeigt, dass das nicht ganz so einfach ist, weil mehrere Kriterien entscheidend sind. Um ein ausgewogenes Bild abzuliefern, haben wir den Test anhand einer Art Checkliste durchgeführt, die wir unseren Lesern präsentieren werden.

Gesetzliche Vorschriften zum Casino Seiten in der Schweiz

Bevor wir uns daran machen, die einzelnen Casinos in der Schweiz vorzustellen, noch ein wichtiger Hinweis. Die Kasinobranche ist seit langem eine milliardenschwere Industrie, in der Dutzende von beliebten Spieleseiten den Nutzern Hunderte von verschiedenen thematischen Spielautomaten und Spielhallen bieten. Lange Zeit konnten Schweizer Zocker nicht davon legal Gebrauch machen. Doch seit der Gesetzesreform 2019 ist es erlaubt ein Online Spielangebot gegen Echtgeld zu unterhalten. Allerdings dürfen nur Betreiber ein Online Casino gründen, wenn sie bereits eine oder mehrere landbasierte Spielbanken auf schweizerischem Territorium unterhalten. So wollte die Regierung die Überwachung durch die Spielbankenkommission sicherstellen. Entsprechend setzt sich unsere Liste nur aus einschlägigen, einheimischen Anbietern zusammen.

Die Top 5 Schweizer Online Casinos in 2022

Swisscasinos.ch Casino777.ch Mycasino.ch Jackpots.ch Goldengrand.ch

Hier die Anbieter im Detail:

Swisscasinos.ch

Unsere Nummer 1 war das Online Casino der Unternehmensgruppe Swisscasinos. Es handelt sich dabei um einen Konzern, der in der Schweiz mehrere Spielhallen betreibt. Dies sind in Pfäffikon, St. Gallen, Schaffhausen und Zürich angesiedelt.

Im Online Casino von Swisscasinos finden sich Top Automaten der besten Hersteller. Mehrere Hundert verschiedene sind es aktuell. Darunter welche von Playtech, Red Tiger, iSoftBet und Greentube. Mit dabei sind auch einige Jackpot Spielautomaten. Gut gemacht ist auch das Live Casino. Alle beliebten Klassiker sind an Board.

Beim Bonus gibt es ebenfalls ein paar schöne Überraschungen. Auf die ersten drei Einzahlungen gibt es Gutschriften 50% bis 100% – bis zu einer Höhe von circa 250 CHF.

Besonderer Vorteil des Online Casinos ist die allgemein hohe Qualität in allen Bereichen.

Casino777.ch

Aus dem wunderschönen Ort Davos kommt nicht nur der berühmte Weltwirtschaftsgipfel, sondern auch das Online Casino mit der Nummer 777. Es handelt sich um eine sehr schön gemachte Seite mit tollen Angeboten.

In Sachen Spielautomaten ist man hier gut aufgestellt. Es gibt zahlreiche Top Spiele von EGT, Game Art, Gaming 1, Greentube, iSoftBet, Microgaming, NetEnt, Playtech, Red Tiger im Portfolio. Besonders empfehlenswert ist dieses Online Casino für Spieler, die gerne Poker-Runden genießen.

Der Casino Bonus von „777“ kann sich absolut sehen lassen. Bis zu 777 CHF Bonus sind hier zu holen, nur für die Anmeldung. Eine durchaus beträchtliche Summe. Für Aufladungen gibt es ebenfalls Freispiele und kleinere Goodies.

Mycasino.ch

Das Casino aus Luzern hat sich bei der Spielbankenkommission ebenfalls eine Lizenz gesichert. Sie betreiben ihre Online Casino unter dem Namen Mycasino.

Satte 994 Slotautomaten warten dort auf die Schweizer Spieler. Zudem gibt es jede Menge andere, klassische Online Glücksspiele. Sie werden per Live Webcam übertragen und von Top Croupiers und Showmastern moderiert. Ebenso sind Poker-Spiele ein Stärke des Online Casinos.

Natürlich gibt es einen Bonus zu holen. Neue Spieler erhalten 100%, bis zu 300 CHF. Zudem gibt es noch zahlreiche Freispiele für ausgewählte Slot-Casino-Spiele.

Jackpots.ch

Alt und ehrwürdig ist das berühmte Grand Casino Baden. Dieses Etablissement hat sein Online Casino unter dem Titel Jackpots.ch für die Spieler veröffentlicht.

Überraschenderweise muss man jedoch sagen, dass die Webseite des Online Casinos nur mit wenig Liebe gemacht wurde. Grafik, Bedienung und Übersichtlichkeit könnten noch etwas verbessert werden.

Bei den Online Casino Spielen gibt es zumindest über 800, das ist schonmal gut. Allerdings werden diese nicht aufgelistet, sondern man muss über einen Slotfinder an die Sache herangehen. Postiv hervorzuheben ist, dass es in wenigen Schweizer Online Casinos möglich ist, Sportwetten abzuschließen. Hier ist das machbar.

Wettgemacht wird dies wiederum durch den riesigen Willkommensbonus. Spieler können sich beim Registrieren 100% Zuzahlung sichern, bis zu 1.111 CHF. Das ist eine Menge Geld und erlaubt es, lange Zeit das Casino Online zu nutzen, ohne nachzahlen zu müssen.

Goldengrand.ch

Mit am Start bei den Top Schweizer Online Casinos ist das Goldengrand. Es handelt sich dabei um die Seite vom Grand Casino Basel, einen der namhaftesten Spielbanken des Landes.

Das Schöne beim Golden Grand ist, dass hier hunderte von Top Games zu finden sind. Darunter nur feinste Ware von dem besten Software-Firmen. Mit dabei sind viele neue Slots. Aber auch die Blockbuster, wie Book of Ra. Dieses Online Casino spiel zieht schon seit langer Zeit Zocker in seinen Bann.

Etwas Knausrig ist der Bonus ausgefallen. Für eine Neuregistrierung gibt es 100% Bonus, allerdings begrenzt auf 300 CHF. Da haben wir weiter oben schon mehr gesehen. Doch alles in allem eines der schönsten Online Casinos, das sich einer hohen Beliebtheit erfreut.

Wie führen wir den großen Schweizer Online Casino Vergleich durch?

Geschmäcker sind nun einmal verschieden, so auch ihre Spielgewohnheiten. Manche zocken mit hohen Einsätzen, andere mit nur möglichst geringen. Manche wollen Slots und Automaten nutzen, andere lieben Poker und die klassischen Tischspiele im Live-Casino. Es wäre also falsch an nur einem Kriterium einen Sieger auszusuchen. Wir sind diesbezüglich systematisch vorgegangen. Es gab Punkte für diverse Kategorien:

Spielauswahl: Uns war wichtig, dass die Online Spielbanken viele und gute Games in ihrem Portfolio führen. Nicht nur Spielautomaten und Slots, sondern auch Live Spiele oder sogar Sportwetten – wenn die Möglichkeit besteht.

Uns war wichtig, dass die Online Spielbanken viele und gute Games in ihrem Portfolio führen. Nicht nur Spielautomaten und Slots, sondern auch Live Spiele oder sogar Sportwetten – wenn die Möglichkeit besteht. Optik und Bedienung: Hochwertige Online Casinos sorgen für Top Grafik mit guten Farben und bestechenden Kontrasten. Zudem ist da noch die Menüführung, der Einsatz von Geld, die Registrierung, die Zahlung usw. – sie alle müssen intuitiv sein. Sowohl auf Desktop PC als auch als Mobile Casino App.

Hochwertige Online Casinos sorgen für Top Grafik mit guten Farben und bestechenden Kontrasten. Zudem ist da noch die Menüführung, der Einsatz von Geld, die Registrierung, die Zahlung usw. – sie alle müssen intuitiv sein. Sowohl auf Desktop PC als auch als Mobile Casino App. Bonus-Angebote: Schweizer Online Casinos zahlen für gewöhnlich diverse Boni an ihre Kunden. Hier gab es besonders viele Punkte zu holen, wenn sie großzügig sind. Die vielen Gutschriften und Freispiele erhöhen die Chancen auf Gewinne. Zudem ermöglichen Sie mehr Spaß für weniger Geld.

Schweizer Online Casinos zahlen für gewöhnlich diverse Boni an ihre Kunden. Hier gab es besonders viele Punkte zu holen, wenn sie großzügig sind. Die vielen Gutschriften und Freispiele erhöhen die Chancen auf Gewinne. Zudem ermöglichen Sie mehr Spaß für weniger Geld. Zahlungsbedingungen: Schweizer Kunden sind es gewohnt schnell und einfach einzahlen zu können. Am besten mit denjenigen Diensten, die sie im Alltag schon gewohnt sind. Zudem gehört es aber auch zum guten Ton, dass sich Gewinne und Gelder schnell wieder vom Konto auszahlen lassen – ohne Hindernisse.

Schweizer Kunden sind es gewohnt schnell und einfach einzahlen zu können. Am besten mit denjenigen Diensten, die sie im Alltag schon gewohnt sind. Zudem gehört es aber auch zum guten Ton, dass sich Gewinne und Gelder schnell wieder vom Konto auszahlen lassen – ohne Hindernisse. Kundenservice: Schnelle Hilfe bei Problemen für Spieler ist im Kundensupport immer gern gesehen. Zudem eine gute Erreichbarkeit, am besten per E-Mail Adresse, Telefon oder Live Chat.

Sollten Sie einmal auf ein neues Angebot stoßen, dann empfehlen wir Ihnen anhand obiger Kriterien ebenfalls einen Check durchzuführen.

Fazit

Entsprechend der Vorgaben im Geldspielgesetz und der Eidgenössischen Spielbankenkommission, dürfen nur landbasierte Casinos in der Schweiz ein zusätzliches Angebot für Internet Casinos legal unterhalten. Somit können User davon ausgehen, dass hinter den Web-Spielbanken bewährte Unternehmen stehen, die jahrzehntelange Erfahrung auf dem Gebiet besitzen. Man kann durchaus sagen, dass im Bereich Online Casino Schweiz eine gute Auswahl auf hohem Niveau existiert, bei dem die Unterschiede in der Qualität eher marginal sind.