Europäische Kommission wird die Umsetzung der ungarischen Vorschläge zur Rechtsstaatlichkeit genau überwachen

Die Europäische Kommission wird die Umsetzung der ungarischen Legislativvorschläge im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit „sehr genau“ überwachen und stets „ihr Instrumentarium“ einschließlich des Konditionalitätsmechanismus nutzen, um die finanziellen Interessen der Europäischen Union zu schützen, erklärte der Kommissar für Haushalt und Verwaltung am Dienstag in Straßburg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Johannes Hahn sprach in einer Debatte des Europäischen Parlaments über das Einfrieren von Finanzmitteln für Ungarn im Rahmen des Konditionalitätsmechanismus, der die EU-Finanzierung an die Rechtsstaatlichkeit bindet, und wies darauf hin, dass die Europäische Kommission Ungarn im September ihre Besorgnis über die Situation der Rechtsstaatlichkeit in dem Land mitgeteilt habe.

Die Kommission ist besorgt über das ernsthafte Risiko, dass Ungarn bei der Verwendung von EU-Geldern weiterhin gegen Gesetze verstößt, sowie über Unregelmäßigkeiten und Unzulänglichkeiten bei öffentlichen Ausschreibungen, sagte Hahn. Hahn sagte, dass die Kommission beschlossen habe, 65 % der ungarischen Kohäsionsmittel auszusetzen, da die EU-Mittel größtenteils im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens vergeben würden. Die Aussetzung beläuft sich auf schätzungsweise 7,5 Milliarden Euro, sagte er. Der Kommissar wies darauf hin, dass Ungarn dem Parlament 17 Legislativvorschläge für Abhilfemaßnahmen vorgelegt habe, um die von der Kommission gestellten Anforderungen zu erfüllen. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die ungarischen Behörden die vorgeschlagenen Maßnahmen angemessen umsetzen werden.

Balázs Hidvéghi, ein Abgeordneter der regierenden Fidesz, sagte in der Debatte, dass die „extremistischen Vertreter“ des EP weiterhin ideologische Erpressung betreiben und Uneinigkeit in einer ziemlich ernsten Situation schaffen, die durch den Krieg in der Ukraine und „fehlerhafte europäische Sanktionen“ ausgelöst wurde. Er beschuldigte sie, „Hand in Hand mit ihren linken ungarischen Kollegen die absurdesten Anschuldigungen zu erheben, nur um zu verhindern, dass das ungarische Volk Zugang zu den EU-Geldern erhält, auf die es Anspruch hat“.

Csaba Molnár, ein Europaabgeordneter der oppositionellen Demokratischen Koalition (DK), sagte, dass die von der ungarischen Regierung versprochenen Behörden nicht unabhängig seien, sondern „von der Regierung ernannte Personen“ in den Führungspositionen säßen. Er sagte, der Zugang zu EU-Geldern müsse für die ungarische Bevölkerung, die ungarischen Kommunalverwaltungen und die ungarischen Unternehmen gewährleistet sein. Katalin Cseh, Europaabgeordnete der Oppositionspartei Momentum, sagte, die Europäische Kommission habe „eine historische Chance, den Aufstieg der Autokratie zu stoppen“, habe aber nach fast zwei Jahren der Schaffung des Konditionalitätsmechanismus noch immer „keine greifbaren Ergebnisse“ vorgelegt. István Ujhelyi, Europaabgeordneter der Sozialdemokraten, sagte nach der Debatte vor ungarischen Journalisten, dass „Ungarn nur dann ein rechtsstaatliches Land und die EU eine sichere, geeinte und wohlhabende Gemeinschaft von Europäern sein wird, wenn jede Generation weiß, was es bedeutet, für gemeinsame demokratische Standards verantwortlich zu sein“.