Ungarn erhält Ausnahmen von neuen Sanktionen

Ungarn hat erreicht, dass die Pipeline-Lieferungen von Rohöl von den Ölpreisobergrenzen der Europäischen Union ausgenommen werden und dass die Kernenergie von den jüngsten Sanktionen gegen Russland ausgenommen wird, so der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In einem Facebook-Post nach dem Treffen der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten bei der EU (COREPER) in Brüssel erklärte Péter Szijjártó, dass sich das Treffen auf die Sanktionen gegen Russland konzentriert habe. „Wie wir schon oft gesagt haben, hat sich Ungarn geweigert, Sanktionen zu unterstützen, die dem ungarischen Volk geschadet hätten“, sagte er. Dank der „zähen Verhandlungen“ Ungarns gelten die EU-Ölpreisobergrenzen nicht für Pipeline-Lieferungen, die Art und Weise, wie Ungarn beliefert wird, sagte er. Auch Schiffslieferungen seien davon ausgenommen, wenn sie in Notfällen die Pipelines ersetzen. „Wir haben dafür gesorgt, dass die Kernenergie von den Sanktionen ausgenommen ist, so dass sie sich nicht auf den Bau des Kernkraftwerks Paks beziehen werden. Die Sanktionsliste enthält keine Institutionen, die für die Zusammenarbeit in der nuklearen Forschung und Entwicklung wichtig sind“, sagte er. Die Regierung habe erfolgreich Maßnahmen verhindert, die den Ungarn geschadet oder ihre Sicherheit bedroht hätten, sagte der Minister. „Wir werden weiterhin für die nationalen Interessen Ungarns eintreten“, fügte er hinzu.