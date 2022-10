Ungarn von europäischer Gaspreisobergrenze befreit

Ungarn wurde von der Gaspreisobergrenze der Europäischen Union ausgenommen, „so dass die sichere Gasversorgung des Landes nicht gefährdet ist“, so der ungarische Ministerpräsident – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel in den frühen Morgenstunden des Freitags sagte Viktor Orbán: „Wir haben es geschafft, die Interessen Ungarns zu schützen“, schrieb der Ministerpräsident in einer Facebook-Nachricht. Orbán sagte, die Energievorschläge der Europäischen Kommission hätten „die größte Gefahr“ für Ungarn dargestellt. „Wenn wir sie angenommen hätten, hätten wir riskiert, dass die Gaslieferungen an das Land innerhalb weniger Tage gestoppt werden“, sagte er. Diese Gefahr sei nun abgewendet worden: „Ungarn wurde nicht allein gelassen und konnte einen fairen Deal aushandeln“. „Wir haben uns darauf geeinigt, dass, selbst wenn in Europa eine Gaspreisobergrenze eingeführt würde, dies keine Auswirkungen auf die langfristigen Vereinbarungen hätte, ohne die Ungarns Gaslieferungen von heute auf morgen unmöglich gemacht würden“, sagte Orbán. Die Teilnehmer des Gipfels waren sich auch einig, dass ein gemeinsamer Gaseinkauf in Europa für Ungarn nicht verpflichtend sein würde. „Das ist wichtig, denn wir können die inländischen Energiepreise nur dann senken, wenn uns mehr Bezugsquellen zur Verfügung stehen und der Wettbewerb auf dem ungarischen Energiemarkt zunimmt“, fügte er hinzu.