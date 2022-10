Ungarn kann seine eigene Gasversorgung sicherstellen

Ungarn ist in der Lage, sich selbst mit Gas zu versorgen, „im Gegensatz zu den westlichen Ländern“, sagte Viktor Orbán im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wir sind besser in der Lage, uns selbst mit Gas zu versorgen, als wenn wir auf andere warten müssten“, sagte der Ministerpräsident in einem Interview und begründete damit, warum sich Ungarn nicht an gemeinsamen Gaseinkäufen der Europäischen Union beteiligt. Ungarn würde bei einem solchen Programm nur verlieren, deshalb unterstützt es die freiwillige Teilnahme, fügte er hinzu. Orbán kritisierte auch den Solidaritätsmechanismus der EU, der darauf abzielt, starke Unterschiede in der Gasversorgung innerhalb der Union zu vermeiden. Ungarn lehnt die Idee eines obligatorischen Mechanismus ab, da dies bedeuten würde, dass das Land, nachdem es sich genügend Gas zur Deckung seines Jahresverbrauchs gesichert hat, seine Lieferungen an Länder abgeben müsste, die aufgrund der gegen Russland verhängten Sanktionen nicht über genügend Gas verfügen.

Es gebe eine „vorübergehende Flaute“ beim Anstieg der Gaspreise, nachdem die europäischen Reserven über den Sommer wieder aufgefüllt worden seien, sagte Orbán. Es wird erwartet, dass die Preise wieder steigen, wenn die EU-Länder im Winter beginnen, ihre Reserven zu nutzen, sagte er. Ungarn hat langfristige Verträge mit Russland abgeschlossen, um die Gasversorgung zu sichern, so Orbán.