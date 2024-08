Die Untätigkeit der Europäischen Kommission in der Angelegenheit, dass die Ukraine die Transitlieferungen von russischem Rohöl von Lukoil nach Ungarn und in die Slowakei gestoppt hat, deutet darauf hin, dass Brüssel Kiew angewiesen hat, diesen Schritt zu unternehmen, sagte der Außenminister am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ich denke, die Tatsache, dass die Europäische Kommission erklärt hat, dass sie nicht bereit ist, im Hinblick auf die sichere Energieversorgung Ungarns und der Slowakei zu helfen, unterstützt die Annahme, dass Brüssel Kiew angewiesen hat, ein Problem für die Energieversorgung Ungarns und der Slowakei zu schaffen“, sagte Szijjártó bei einer Veranstaltung in Tihany am Balaton, nachdem die Europäische Kommission erklärt hatte, sie werde nicht für Budapest und Bratislava vermitteln. „Auch wenn die selbstzerstörerische Politik Brüssels die Europäische Union in den letzten Jahren erheblich geschwächt hat, sollte sie nicht so schwach sein, dass sie die Interessen von zwei Mitgliedstaaten nicht vor der Lerche eines Kandidatenlandes schützen kann“, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, dass eine Lösung für die Sicherstellung der Lieferungen von russischem Rohöl an Ungarn und die Slowakei „sehr nahe“ sei und eine Ankündigung erfolgen werde, sobald die Verhandlungen abgeschlossen und die Papiere unterzeichnet seien. Er fügte hinzu, die Untätigkeit der Europäischen Kommission in dieser Angelegenheit sei „beschämend“ und zeige das „wahre Gesicht“ der EU-Exekutive.