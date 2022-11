Surbi`s Musikautomaten-Museum in Ungarn wiedereröffnet

Gyenesdiás am Nordufer des Balatons ist um eine weitere Sehenswürdigkeit reicher: am 8. November 2022 wurde im feierlichen Rahmen das von Keszthely in ein neues und größeres Haus umgezogene Privatmuseum „Surbi`s Museum für Musikautomaten und Phonographen“ eröffnet. Der Name des Museums geht auf das Schweizer Ehepaar Irina und Hansjörg Surber zurück, das 2009 nach Ungarn zog und zunächst in Keszthely mit seiner Privatsammlung ein Musikautomaten-Museum eröffnete.





Hansjörg Surber begeisterte sich bereits als Kind für Musikautomaten und trug im Laufe seines Lebens eine feine Sammlung zusammen, die nun in Gyenesdiás einen würdigen neuen Platz erhalten hat. Die Vernissage beehrte auch der Bürgermeister der Großgemeinde, Lajos Gál. In seiner Festansprache hob er hervor, wie stolz er ist, ein so einzigartiges Museum in Gyenesdiás beherbergen zu können.

Im neu eröffneten Haus können mehr als 600 Ausstellungsstücke bestaunt werden, die bis zu 200 Jahre alt sind. Dazu gehören große und kleine Drehorgeln aus aller Welt, imposante Jahrmarktsorgeln, große Musikautomaten, Grammophone, Jukeboxen sowie Spieluhren, Spieldosen, musikalische Fotoalben und vieles mehr. Wunderschöne Bilder, Fotografien, passende Kunstwerke, Wanduhren, alte Radios, Einrichtungsgegenstände und andere Sammelstücke umrahmen stilvoll die wundervollen Musikinstrumente. Der Besuch des Museums ist ein Genuss für alle Sinne und die Besucher sollten viel Zeit mitbringen, um in eine fast vergessene friedliche Welt einzutauchen und spannende Geschichten zu hören.

In der Region am West-Balaton erlebt das Drehorgelspiel dank Irina und Hansjörg Surber seit 2013 eine Renaissance: mit ihrem Namen ist das jährlich im September in Keszthely stattfindende, äußerst erfolgreiche Internationale Verkli Festival verbunden, das im nächsten Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert.

Surbi`s Museum kann nur nach vorheriger Anmeldung besichtigt werden. Die Inhaber freuen sich über jeden Besucher, ob Groß oder Klein, über Familien sowie Gruppen von maximal 10 Personen. Der Besuch der in Ungarn einzigartigen Privatsammlung ist kostenlos.

Anmeldung und weitere Informationen:

8315 Gyenesdiás, Gödörházy utca 35

Telefonnummer: 0036 (30) 602 6868

Internet: www.musikautomaten-ungarn.eu