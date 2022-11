Energiebehörde begrüßt neue Pipelines als Versorgungsalternativen

Die kürzlich fertig gestellten Pipelines zwischen Griechenland und Bulgarien, zwischen Polen und der Slowakei sowie das Baltic Pipe Projekt, das Gas von Norwegen nach Polen liefert, werden Ungarn helfen, seine Energieimporte weiter zu diversifizieren, sagte der stellvertretende Leiter der ungarischen Energiebehörde MEKH am Dienstag in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Pál Ságvári sagte, Europa erlebe ein „goldenes Zeitalter“ für Infrastrukturentwicklungen, die darauf abzielen, alternative Energiequellen für die Region bereitzustellen, nachdem die Energiepreise in die Höhe geschossen sind und der Zugang zu russischen Lieferungen begrenzt ist. Er erwähnte Pläne zur Verdoppelung der Kapazität der Trans Adriatic Pipeline und eine „neue Dynamik zur Fertigstellung von EastMed“, einer Pipeline, die Gas aus dem östlichen Mittelmeerraum nach Südosteuropa transportieren soll, und wies darauf hin, dass es einen erheblichen Bedarf an der Modernisierung bestehender Pipelines gebe.

Die Verbindungsleitung Griechenland-Bulgarien wurde am 1. Oktober mit einer Jahreskapazität von 3 Milliarden Kubikmetern in Betrieb genommen. Baltic Pipe wurde zur gleichen Zeit mit einer Teilkapazität in Betrieb genommen, hieß es in der Erklärung, und es wurde hinzugefügt, dass die volle Kapazität 10 Milliarden Kubikmeter betragen wird. Die Verbindungsleitung zwischen Polen und der Slowakei wurde im August fertiggestellt, als „letztes fehlendes Teilstück“ des Nord-Süd-Korridors, der die Ostsee mit der Adria verbindet und die Lieferungen zwischen dem LNG-Terminal auf der Insel Krk und den Terminals in Polen und Lettland erleichtert, so die Erklärung. Gas aus Südeuropa, Nordafrika, dem Kaukasus und Norwegen wird nun für alle europäischen Länder verfügbar sein, so die Erklärung. Die neue Verbindungsleitung wird den Transport von 4,7 Mrd. Kubikmetern Gas in die Slowakei und 5,7 Mrd. Kubikmetern in umgekehrter Richtung ermöglichen, wodurch Ungarn eine alternative Versorgungsroute über die bestehende Verbindung zwischen Ungarn und der Slowakei zur Verfügung steht, heißt es weiter.