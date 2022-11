Präsidentin Novák drängt auf Frieden in der Ukraine

„Wir müssen daran arbeiten, die Hindernisse auf dem Weg zum Frieden zu beseitigen“, sagte die ungarische Präsidentin am Freitag auf dem 5. Pariser Friedensforum – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In ihrer Rede wies Katalin Novák darauf hin, dass Ungarn den Angriff Russlands auf die Ukraine von Anfang an entschieden verurteilt habe und dass sich an dieser Haltung nichts geändert habe. Novák sagte, je länger sich der Krieg hinziehe, desto schwieriger werde es, Frieden zu erreichen, während mehr Zerstörung und Leid zu einer Eskalation des Krieges führe. Sie wies darauf hin, dass es an „echtem Willen“ für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche fehle, da die Konfliktparteien nicht einsehen, dass Kämpfe den Frieden nicht näher bringen. Sie bedauerte, dass es „keinen ausreichenden und festen Willen gibt, zwischen den Parteien zu vermitteln“, während „Desinformation eine Einigung behindert und schweren Schaden anrichtet“. Sie sagte, dass absichtliche Provokationen eine Lösung verzögerten und dass „der russische Präsident Putin über territoriale Ansprüche europäischer Staaten spricht, um eine Konfrontation zwischen den Ländern zu schaffen“.

Novák warnte vor einer drohenden nuklearen Bedrohung und fügte hinzu, dass die Drohung, die Energie- und Lebensmittelversorgung zu gefährden, „unfair“ sei. Sie sagte auch, dass es kein gemeinsames „strategisches Denken“ gebe, und fügte hinzu, dass das Schüren ethnischer Spannungen und Angriffe gegen Minderheiten „nur die Wunden vertiefen und die Verständigung behindern“.