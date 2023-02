Verteidigungsminister begrüßt französisch-ungarisches Joint Venture

Kristóf Szalay-Bobrovniczky, Ungarns Verteidigungsminister, begrüßte am Donnerstag die Gründung des französisch-ungarischen Joint Ventures Satys PSP Hungary als nächsten Schritt in der Entwicklung der ungarischen Verteidigungsindustrie – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Satys PSP ist der Partner für Oberflächentechnik von Airbus Helicopters Hungary und hat eine Niederlassung neben dem Airbus-Hubschrauberteilewerk in Gyula im Südosten Ungarns errichtet. Szalay-Bobrovniczky sagte, die Regierung wolle nicht nur militärische Ausrüstung beschaffen, sondern auch Produktionskapazitäten nach Ungarn holen.

László Palkovics, CEO der staatlichen ungarischen N7 National Defence Industry Innovation Holding, dem ungarischen Partner in dem Joint Venture, sagte, eine der Säulen der ungarischen Strategie zur Modernisierung des Militärs sei der Aufbau von Technologiepartnerschaften mit ausländischen Unternehmen. Er hob die Errichtung des Airbus-Werks als ein gutes Beispiel dafür hervor und merkte an, dass dies schnell dazu geführt habe, dass einer der Airbus-Zulieferer ebenfalls eine Basis im Lande errichtet habe. Die französische Satys-Gruppe ist seit 30 Jahren der Partner von Airbus in der Oberflächentechnik. Sie hat 17 Millionen Euro in den Aufbau ihres Standorts in Gyula investiert.