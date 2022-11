Ungarns BIP wächst im 3. Quartal um 4,0 Prozent

Das ungarische BIP wuchs im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4,0 % und verringerte sich damit gegenüber 6,5 % im zweiten Quartal, was auf einen „signifikanten“ Rückgang im Agrarsektor zurückzuführen ist, so das Statistische Zentralamt (KSH) am Dienstag in einer ersten Auswertung der Daten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut KSH trugen alle Bereiche der nationalen Wirtschaft zum Wachstum bei, mit Ausnahme des Agrarsektors. Das Wachstum wurde vor allem von der Industrie getragen, insbesondere von der Automobilindustrie, der Computer-, Elektronik- und Optikindustrie sowie der Herstellung elektrischer Geräte. Darüber hinaus wurde es von den marktbestimmten Dienstleistungen gestützt, insbesondere von den logistischen, freiberuflichen und administrativen Dienstleistungen, fügte das KSH hinzu. Bereinigt um Saison- und Kalendereffekte betrug das BIP-Wachstum im dritten Quartal 4,1 %. Gegenüber dem Vorquartal sank das bereinigte BIP um 0,4 %. Das BIP-Wachstum in Q1-Q3 stieg im Jahresvergleich um 6,1 %.

Finanzminister Mihály Varga kommentierte die Daten mit den Worten, dass die ungarische Wirtschaft den schädlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen standgehalten habe und über den Erwartungen gewachsen sei. Die jüngsten BIP-Daten „gehören zu den günstigsten unter den EU-Ländern“, sagte er. Das Wachstum sei durch die eine Million Arbeitsplätze, die die Regierung seit 2010 geschaffen habe, sowie durch eine wachsende Industrie, den Einzelhandel und den Dienstleistungssektor angetrieben worden, sagte der Minister in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft. Es wird erwartet, dass die EU-Sanktionen die europäischen Volkswirtschaften im nächsten Jahr in eine Rezession stürzen werden, warnte er. „Wir in Ungarn arbeiten daran, die schädlichen internationalen Auswirkungen auszugleichen und die Wirtschaft vor einer Rezession zu bewahren“, sagte Varga.