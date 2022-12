In Ungarn hergestellte militärische Ausrüstung erhöht die Sicherheit

In Ungarn hergestellte Militärausrüstung trage zur Sicherheit bei, sagte Verteidigungsminister Kristóf Szalay-Bobrovniczky bei der Unterzeichnung eines Joint-Venture-Vertrags zwischen dem Verteidigungsministerium und dem deutschen Unternehmen Dynamit Nobel Defence am Freitag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Joint Venture werde dazu beitragen, den Wiederaufbau der ungarischen Verteidigungsindustrie einzuleiten, die „hauptsächlich aufgrund jahrzehntelanger unverantwortlicher politischer Entscheidungen“ zurückgegangen sei, sagte Szalay-Bobrovniczky bei der Zeremonie. Das ungarische Militär werde nun über Ausrüstung verfügen, die die Sicherheit des ungarischen Volkes garantiere, sagte er. Der Minister bezeichnete die Joint-Venture-Vereinbarung als das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit vieler Menschen und als einen Meilenstein zur Stärkung der militärischen Stärke und der Wirtschaft Ungarns. Die Zusammenarbeit zwischen dem Verteidigungsministerium und Dynamit Nobel Defence werde Arbeitsplätze schaffen, Steuereinnahmen generieren und den Ruf der ungarischen Wirtschaft stärken. Sie werde auch dazu beitragen, Nachteile durch mögliche Unterbrechungen der Lieferkette zu vermeiden, sagte Szalay-Bobrovniczky.

Die Vereinbarung wurde von Michael Humbek, CEO von Dynamit Nobel Defence, und László Palkovics, CEO der Innovationsholding der Verteidigungsindustrie N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovation Holding, unterzeichnet.