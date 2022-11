Adventszeit in Gyenesdiás voller schöner Programme

Der beliebte Wein- und Ferienort am westlichen Nordufer des Balatons hat auch für die Adventszeit einen bunten Strauß voller schöner Veranstaltungen gebunden. Malerisch mitten im Nationalpark Balatoner Oberland gelegen, lockt Gyenesdiás auch außerhalb der Sommersaison zahlreiche Besucher an.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Erwartung des 1. Advent Ende November gibt das Kammerquartett Canzone am 24. November um 17.30 Uhr im Kulturhaus József Attila ein Adventkonzert. Der Eintritt ist frei. Am 26. November wird das Anzünden der ersten Kerze auf dem riesigen Adventskranz vor dem Pásztorház wie jedes Jahr besonders gefeiert. Das Fest beginnt bereits um 13 Uhr mit dem Programm „Advent in der Mühle” und endet um 19 Uhr mit dem feierlichen Leuchten der Kerze. An den Adventswochenenden kann zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Markt nach Weihnachtsgeschenken und Zutaten für das Festmenü zu Weihnachten geschaut sowie Glühwein, Maronen und andere Köstlichkeiten probiert werden. Am 1. Dezember und 12. Dezember wird ab 15 Uhr im Pásztorház gemeinsam Weihnachtsschmuck gebastelt.

Die zweite Kerze wird am 3. Dezember um 18.30 Uhr angezündet. Am 4. Dezember kommt der Nikolaus zu den Tieren und Kindern im Erlebniszentrum „Festetics Imre”, am 6. Dezember um 17 Uhr in das Gemeindehaus. Am 10. und 11. Dezember findet jeweils am Nachmittag das Maronenfest verbunden mit einem Christkindlmarkt am Gemeindehaus statt. Die Mühle lädt am 10. und 17. Dezember um 14 Uhr wieder zum „Advent in der Mühle” ein und um 18.30 Uhr werden an diesen Tagen die dritte Kerze bzw. vierte Kerze angezündet.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mutige und abgehärtete Personen sind am 10. Dezember um 14 Uhr zum gemeinsamen Gaudi des Eisbadens am Diási Játékstrand eingeladen: für heiße Getränke wird gesorgt. Am 18. Dezember findet um 16 Uhr im Gemeindehaus der weihnachtliche Liederabend von Bernadett Gregor statt. Am 24. Dezember lädt das Gemeindehaus um 15 Uhr zum Krippenspiel ein. Das Jahr beschließt eine Wandertour im Keszthelyer Gebirge am 30. Dezember, die vom Verein Quellwasser organisiert wird. Die Wanderung startet um 13 Uhr am Gemeindehaus und führt über die Lichtung Nagymező, den Vadlánlik-Hügel, den Dolomit-Lehrpfad entlang zum Lichtkreuz, zur Maria-Statue und zurück.