Siófok: Advent in Ungarns Sommerhauptstadt

Siófok hat als eine sommerliche Touristenhochburg auch im Winter viel zu bieten. Die diesjährige Programmreihe beginnt am letzten Wochenende im November: rund um den legendären Wasserturm im Zentrum der Stadt eröffnet der Weihnachtsmarkt mit seinem großen Adventskranz, mit weihnachtlichem Märchenwald, Kinderkarussell, Bimmelbahn, mit zahlreichen Ständen voller Winterleckereien und Geschenkangeboten. Die Freilichtbühne lädt bis 23. Dezember an den Nachmittagen und Abenden zu Kinderprogrammen, festlichen Konzerten und musikalischen Märchen ein.

Am 1. Advent gibt nach dem feierlichen Anzünden der ersten Kerze das Vokalensemble Four Fathers um 17.05 Uhr auf der Bühne des Weihnachtsmarktes ein Adventskonzert. Am 2. Advent lädt Három Királyok Produkció um 17.05 Uhr zum Adventsprogramm „Erfülle mein Herz mit deinem Licht” ein. Am 3. Advent erklingt um 17.05 Uhr ein Konzert des Opern- und Popsängers André Vásáry mit Band. Den 4. Advent krönt um 17.05 Uhr das Festkonzert von Károly Nyári und Ensemble. Am 23. Dezember verzaubert um 17 Uhr eine Feuerjongleur-Show die Zuschauer. Zur Freude der Kinder wird auch der Hl. Nikolaus den Weihnachtsmarkt besuchen. Am ersten Samstag im Dezember läuft außerdem um 15.30 Uhr das Nikolaus-Schiff im Hafen von Siófok aus.

Das Kulturzentrum Emmrich Kálmán zeigt die Ausstellung „Lebkuchenstadt Siófok” und lädt zu Kinder- und Theateraufführungen sowie zu Konzerten im Theatersaal ein. Am 5. Dezember wird um 19 Uhr die bekannte Schlagersängerin Zsuzsa Koncz erwartet – https://muvelodesikozpont-siofok.hu/programok. Die Zivilverbände der Stadt Siófok erfreuen mit eigenen Ausstellungen, Galas, Konzerten und Festprogrammen auf dem Weihnachtmarkt und im Kulturhaus die Besucher.

Es lohnt sich, auch im Dezember den Balaton zu besuchen und den Winterzauber von Siófok zu erleben!