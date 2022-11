Yoko Ono Ausstellung wird im Ungarischen Nationalmuseum eröffnet

Eine Ausstellung mit dem Titel „War is Over! If You Want It – Tribute to Yoko Ono“ wird am kommenden Sonntag im Ungarischen Nationalmuseum in Budapest eröffnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Ausstellung mit Gemälden, Skulpturen, Installationen und Kurzfilmen konzentriert sich auf den Friedenswillen der bekanntesten japanischen Performance-Künstlerin und Musikerin, der Witwe von John Lennon, die im Februar 90 Jahre alt wird. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten werden für die Unterstützung der Opfer des russisch-ukrainischen Krieges in den Unterkarpaten verwendet, sagte László L. Simon, der Direktor des Museums. Die Ausstellung wird bis zum 18. Februar 2023 zu sehen sein.