Kommunalverwaltungen zeigen vorbildliche Zusammenarbeit beim Druck auf die EU-Sanktionspolitik

Die ungarischen Kommunalverwaltungen haben eine „beispiellose“ Zusammenarbeit an den Tag gelegt, als sie Druck auf die Europäische Kommission ausübten, die Sanktionspolitik zu ändern und gleichzeitig EU-Finanzmittel für Ungarn freizugeben, sagte der Vorsitzende des Verbandes der Städte mit Komitatsrechten (MJVSZ) am Dienstag in Kaposvár, im Süden Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Petition, die vor sechs Wochen an die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geschickt wurde, sei von 2.551 Kommunen unterzeichnet worden, was 80 % der Gesamtzahl entspreche, sagte Károly Szita (Fidesz-KDNP) auf einer Pressekonferenz.