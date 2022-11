Staatliche Unterstützung wird 30 Milliarden Forint bei Tourismusunternehmen hinterlassen

Die Maßnahmen der Regierung zur Unterstützung des Tourismus werden in den nächsten sechs Monaten rund 30 Milliarden Forint (73,5 Mio. EUR) an Steuern bei den KMU des Sektors hinterlassen, sagte der Leiter der Ungarischen Tourismusagentur (MTÜ) am Dienstag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zu den Maßnahmen gehören die Aussetzung der Tourismusentwicklungssteuer in Höhe von 4 % der Einnahmen zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 31. März 2023 sowie der Abbau von Bürokratie in der Branche, sagte Péter Horváth. Mit flexibleren Regeln für Urlaub und Überstunden werde es auch leichter sein, Arbeitsplätze zu erhalten, sagte er.

In der Zwischenzeit wurden die Bedingungen für die Nutzung der SZÉP-Karten geändert, so dass die Arbeitnehmer im Winter Urlaub machen können, um den Wintertourismus im Inland zu fördern. Die Zahl der Gästeübernachtungen ist zwischen Januar und Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 33 Millionen gestiegen, sagte Horváth. Es wird erwartet, dass diese Zahl bis zum Ende des Jahres 37 Millionen erreichen wird, knapp unter den 42 Millionen, die 2019 registriert wurden, sagte er.