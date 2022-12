Stromversorgung von Dunaferr vorerst gesichert

Die Stromversorgung des Stahlherstellers ISD Dunaferr wird für einen vorübergehenden Zeitraum gewährleistet sein, da die Regierung den Stromversorger angewiesen hat, einen Lieferanten nicht vom Netz zu trennen, so ein regierender Fidesz-Abgeordneter – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Lajos Mészáros erklärte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass Dunaferr, das Tausende von Mitarbeitern beschäftigt, in einem sehr energieintensiven Sektor tätig ist und durch die vom russisch-ukrainischen Krieg verursachten Energiepreiserhöhungen unter Druck geraten ist. Das Unternehmen hat erhebliche Schulden angehäuft, und E.on hatte geplant, ISD Power, den derzeitigen Stromlieferanten von ISD Dunaferr, am Donnerstag um 12.30 Uhr vom Netz zu trennen, was zu einem Notfall geführt hätte, fügte er hinzu. Die Situation sei vorläufig gelöst, und die Energieversorgung sei gewährleistet, bis der Betrieb in den Bereichen, in denen ein plötzlicher Ausfall Schäden oder Arbeitsunfälle verursachen könnte, sicher eingestellt werden könne, sagte er.

Die jahrelangen Schwierigkeiten von Dunaferr seien auf eine verpfuschte Privatisierung unter den Vorgängern der Fidesz-Regierung zurückzuführen, und das Unternehmen habe während des Booms in der Stahlindustrie an Boden verloren, da es versäumt habe, Investitionen zu tätigen, die es vor Krisen schützen und sein Profil im Umweltschutz schärfen würden. Die Regierung erklärte kürzlich, sie prüfe, wie das angeschlagene Stahlwerk, das vor kurzem beide Hochöfen stillgelegt hat, gerettet werden kann, wurde aber durch die Tatsache eingeschränkt, dass Dunaferr ein Privatunternehmen ist. Erschwerend kommt hinzu, dass sich nicht feststellen lässt, wer der tatsächliche Eigentümer des Werks ist, da das Unternehmen keine rechtmäßige Geschäftsführung hat.

Die Donau Brennstoffkontor GmbH (DBK), die seit Jahrzehnten Koks für die Produktion liefert, hat sich unerwartet geweigert zu liefern, wie das Unternehmen mitteilte und damit den Schritt zur Stilllegung der Öfen begründete. Das Überleben des Unternehmens hängt von der Aufrechterhaltung der Produktion und der Wiederinbetriebnahme der Hochöfen ab, was jedoch von der Sicherstellung der richtigen Menge und Qualität des Koks innerhalb einer Woche abhängt, fügte es hinzu. Aufgrund der technischen Risiken, die mit einer längeren Abschaltung verbunden sind, und der enormen Kosten für die Wiederaufnahme des Betriebs ist eine rasche Wiederaufnahme für die künftige Rentabilität des Unternehmens unerlässlich, so das Unternehmen.