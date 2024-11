Regierung zahlt Dunaferr-Löhne

Die Regierung hat die Oktoberlöhne der Beschäftigten des Stahlherstellers Dunaferr gezahlt, nachdem der Eigentümer Liberty Steel dies nicht getan hatte, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Aus dem Lohngarantiefonds wurden rund 2 Mrd. HUF an Löhne und Gehälter an fast 3.500 Beschäftigte gezahlt. Das Ministerium erklärte, Liberty Steel habe es versäumt, seinen Verpflichtungen nachzukommen, sowohl in Bezug auf die zugesagten Entwicklungen im Stahlwerk Dunaújváros als auch auf die Wiederaufnahme der Produktion. Seit Juni 2023 hat Dunaferr insgesamt 17,6 Milliarden Forint an staatlicher Unterstützung erhalten, so das Ministerium weiter. Liberty Steel hat das Stahlwerk Dunaújváros im Rahmen eines Liquidationsverfahrens erworben.