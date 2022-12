Pintér: Ungarisch-türkische Zusammenarbeit stärkt die öffentliche Sicherheit

Die Zusammenarbeit zwischen dem ungarischen und dem türkischen Innenministerium erhöht die öffentliche Sicherheit in beiden Ländern, sagte Innenminister Sándor Pintér am Freitag in Ankara nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Süleyman Soylu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Pintér lobte die türkischen Grenzschutzbeamten, die an den ungarischen Grenzen Dienst tun, als „eine der diszipliniertesten und effektivsten Einheiten“. Ungarn sei bereit, mit der Arbeit an einem System der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu beginnen, sagte er. Die Türkei und Ungarn vertreten in vielen aktuellen Fragen ähnliche, oft sogar identische Standpunkte, was die Zusammenarbeit erleichtern wird, sagte er.