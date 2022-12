Ungarn: Handelsdefizit im Oktober über 1,0 Mrd. Euro

Ungarn verzeichnete im Oktober ein Handelsbilanzdefizit von 1,0 Milliarden Euro, wie das Statistische Zentralamt (KSH) in einer ersten Auswertung der Daten mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Lücke vergrößerte sich von 745 Millionen Euro im September, verringerte sich aber von 1,580 Milliarden Euro im August, was das größte in einer Reihe von aufeinanderfolgenden monatlichen Defiziten seit mehr als einem Jahr ist, eine Anomalie für Ungarn, wo Handelsüberschüsse die Norm sind. Die Ausfuhren stiegen im Jahresvergleich um 21,0 % auf 12,4 Milliarden Euro, während die Einfuhren um 25,7 % auf 13,4 Milliarden Euro stiegen. Im Zeitraum Januar-Oktober stiegen die ungarischen Ausfuhren um 19,9 %, während die Einfuhren um 29,5 % zunahmen. Das Handelsdefizit erreichte in diesem Zeitraum 6,809 Milliarden Euro.