Der ungarische Forint hatte in den letzten Wochen zu kämpfen und erreichte mehrfach historische Tiefststände. Es gab Tage, an denen man für 1 EUR fast 430 HUF zahlen musste, während der USD gegenüber der ungarischen Landeswährung stärker war. Hat sich dieser Trend geändert? Am Freitag lag der Forint für kurze Zeit unter 400/EUR. Wie lange wird diese Aufwertung anhalten?



Der Forint ist auf dem Weg der Besserung

Wie wir bereits erwähnt haben, ist die ungarische Landeswährung unbeständig. Der Grund dafür ist die Energiekrise. In den Jahren 2008-2009, als die Finanzkrise Ungarn traf, war der Grund für den Einbruch des Forint die hohe Verschuldung des Staates und der Bürger in Fremdwährungen. Oppositionsführer Viktor Orbán sagte damals, dass ein Premierminister, der den Forint nicht unter 300 HUF/EUR halten könne, zurücktreten müsse.



Während der Fidesz-Regierung wurde die Auslandsverschuldung deutlich reduziert, obwohl sich der Verschuldungsgrad des Haushalts nicht geändert hat. Sie wurde lediglich in eine interne Verschuldung umgewandelt, was bedeutet, dass der ungarische Staat seinen Bürgern durch verschiedene Arten von Anleihen Geld schuldet. Infolgedessen kann er glücklicherweise nicht bankrottgehen.



Allerdings konnte und wollte die Regierung die Abhängigkeit Ungarns von russischer Energie nicht verringern. Außerdem bot sie Unternehmen und ausländischen Firmen, die Anlagen in energieintensiven Industriezweigen bauten, administrative Hilfe und finanzielle Unterstützung an. Gegenwärtig brauchen nicht nur die ungarischen Bürger Energie zum Heizen ihrer Wohnungen und Häuser, sondern auch die Industrie und die Wirtschaft. Zu russischem Gas, von dem sich auch Deutschland abhängig machte, und Öl gibt es keine Alternative. Allerdings müssen wir die Energie in ausländischer Währung bezahlen, die die ungarische Regierung für Forint kauft. Und der verliert immer mehr an Wert.



Eine Einigung in Brüssel ist wichtig

Experten zufolge könnte der Forint nur dann unter der Schwelle von 400 HUF/EUR bleiben, wenn Ungarn eine Einigung mit Brüssel erzielt und Zugang zu den Milliarden Euro an EU-Geldern erhält. Doch auch andere gute Nachrichten können der ungarischen Landeswährung helfen.



So kündigte der Leiter des Staatlichen Rechnungshofs am Donnerstagabend an, er werde Ferenc Biró zum Vorsitzenden der neu geschaffenen Integritätsbehörde ernennen, die die Ausgaben von EU-Geldern in Ungarn überwachen soll. Außerdem hat Katalin Novák, Ungarns Staatspräsidentin, gestern seine Ernennung unterzeichnet.



Die internationale Erfahrung von Herrn Biró bei der Bekämpfung der Korruption ist unbestritten, so dass diese Entscheidung dem Forint geholfen hat, stärker zu werden. Das liegt daran, dass die Investoren glauben, dass die neue Behörde unter der Leitung von Biró dem längerfristigen Ziel, dem Abkommen mit der EU, helfen könnte. Sollte dies geschehen, könnte der Forint nach Ansicht von Portfolio unter die Marke von 391-392 HUF/EUR fallen.



Außerdem haben die am Donnerstag veröffentlichten neuen amerikanischen Arbeitsmarktdaten dem Forint geholfen, da sie den Dollar schwächen. Infolgedessen begannen die Währungen der Schwellenländer zu steigen, darunter auch der Forint.



Tibor Navracsics, Ungarns Minister für regionale Entwicklung, der Handel als Instrument für Frieden und gegenseitiges Verständnis sieht, sieht gerade die kommenden Monate für die EU-Fonds als entscheidend an. Die Europäische Kommission wird dann prüfen, ob die ungarische Regierung ihre Anti-Korruptions-Agenda erfüllt hat. Das könnte den Weg zur Unterzeichnung des Abkommens ebnen.