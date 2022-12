Budapester Verkehrsbetriebe spenden Busse an die Ukraine

Die Budapester Verkehrsbetriebe (BKV) haben der Ukraine Busse gespendet, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Busse seien in gutem Zustand, aber in der ungarischen Hauptstadt aus dem Verkehr gezogen worden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die fünfzehn Busse, darunter fünf Solo-Volvos und zehn Ikarus-Gelenkbusse, wurden in einer Zeremonie vom Budapester Bürgermeister Gergely Karácsony und dem BKV-Geschäftsführer Tibor Bolla an den ukrainischen Geschäftsträger übergeben. BKV hat bereits einen Bus für Flüchtlinge in Ungarn gespendet, der als Aufwärmunterkunft genutzt wird, und weitere humanitäre Hilfe geleistet, fügte das Unternehmen hinzu.