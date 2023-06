Ungarn spendet Busse für die Ukraine

Ungarn ist bestrebt, dem ukrainischen Volk sowohl auf seinem eigenen Territorium als auch in der Ukraine jede benötigte Hilfe zukommen zu lassen, sagte der Staatssekretär des Außenministeriums, Levente Magyar, am Donnerstag in Solomonovo (Tiszasalamon), nahe der ukrainisch-ungarischen Grenze, bei der Ankunft von 34 Bussen, die das Busunternehmen Volánbusz den vom Krieg betroffenen ukrainischen Regionen gespendet hat. Obwohl Ungarn in den Unterkarpaten stärker präsent sei als in jedem anderen Teil der Ukraine, habe es seine Präsenz im Rest des Landes in den letzten Monaten verstärkt, sagte Magyar – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Er sagte, der Krieg werde „von Tag zu Tag schrecklicher“ und fügte hinzu, dass der Zusammenbruch des Staudamms von Nowa Kachowka im Süden der Ukraine zu einer humanitären Katastrophe geführt habe. Als Freund des ukrainischen Volkes müssen die Ungarn darauf vorbereitet sein, immer so flexibel, effektiv und schnell wie möglich zu reagieren, sagte er. Magyar sagte, seine ukrainischen Partner, die Abgeordnete Yulia Hryshyna und der Gouverneur von Transkarpatien, Viktor Mykyta, hätten darauf hingewiesen, dass die vom Krieg am stärksten betroffenen Regionen Busse bräuchten, was sich nach dem Zusammenbruch des Staudamms noch verstärkt habe.

Der Präsident des Ungarischen Ökumenischen Hilfswerks, László Lehel, erklärte, die Organisation habe bereits 20 Tonnen Hilfsgüter für die am stärksten von der Katastrophe betroffenen Gebiete gespendet. Das Ungarische Ökumenische Hilfswerk werde in den kommenden Tagen humanitäre Hilfe im Wert von 50 Millionen Forint (136.000 Euro) in das Gebiet schicken, sagte er.