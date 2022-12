Varga: Finanzierung des Haushalts ist stabil

Ungarns Finanzierungsbedarf kann im nächsten Jahr gedeckt werden und der Haushalt steht auf einer stabilen Grundlage, sagte Finanzminister Mihály Varga auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Trotz des schlechten internationalen Umfelds werde die Regierung in der Lage sein, das Haushaltsdefizit und die Staatsverschuldung weiter zu senken, sagte der Minister und fügte hinzu, dass das Haushaltsdefizit auf 3,5 % im Jahr 2023 gesenkt werde, nachdem für dieses Jahr 4,9 % prognostiziert worden waren, während die Staatsverschuldung von 76,8 % Ende 2021 auf 74 % am Ende dieses Jahres sinken werde. Varga sagte, dass der Haushalt 2023 bis Ende des Monats umgeschrieben werden wird – allerdings unter Beibehaltung des gleichen Defizitziels – um „einen anderen wirtschaftlichen Weg“ zu berücksichtigen, der die Umgehung einer Rezession und ein Wachstum von 1,5 % vorsieht. Dies wäre nach einem erwarteten Wachstum von 4,5-5,0 % in diesem Jahr der Fall.

Er sagte, die Energiekosten hätten die öffentlichen Finanzen um 4.000 Milliarden Forint (9,9 Mrd. EUR) belastet. Gleichzeitig gebe es eine Rekordbeschäftigung und eine Arbeitslosenquote, die zu den niedrigsten in der Europäischen Union gehöre. Das Wachstum liege nach wie vor über dem EU-Durchschnitt, und Ungarns Steuersystem sei international äußerst wettbewerbsfähig. Die Investitionen seien robust und die Bilanzindizes hätten sich dank der im Laufe des Jahres ergriffenen Regierungsmaßnahmen verbessert.