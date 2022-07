Varga: Staatsverschuldung schrumpft schneller als der EU-Durchschnitt

Die ungarische Staatsverschuldung wird in den kommenden Jahren doppelt so schnell sinken wie der EU-Durchschnitt, sagte Finanzminister Mihály Varga am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarns öffentliche Schuldenquote werde bis 2026 auf 63,1 % sinken, verglichen mit 76,8 % am Ende des letzten Jahres, sagte Varga auf Facebook. Der EU-Durchschnitt werde von 90,3 % im Jahr 2021 auf 84,1 % in vier Jahren sinken, sagte er. „Unser Ziel ist es, die Wirtschaft krisenfest zu machen“, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung weiterhin die Bilanzindikatoren, das Haushaltsdefizit und die öffentliche Verschuldung verbessern werde.