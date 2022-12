Basteltipps für Erwachsene: kreativ mit Transferfolie

Basteln fördert die Kreativität und wirkt entspannend – und die Ergebnisse können sich nicht nur sehen lassen, sondern auch vielseitig eingesetzt werden. Vor allem Karten oder Bilder sind zeitlos. Mit bedruckbarer Transferfolie können Sie Ihre Arbeiten veredeln und dank der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten neuen Wind in Ihren Bastelalltag bringen.

So funktioniert die Laserdruck-Transfertechnologie

Bei dem Transferdruck wird das Druckmotiv nicht direkt auf den gewünschten Träger, sondern auf einen Zwischenträger aufgetragen. Die Transferfolie dient dabei als Zwischenträger. Von ihr kann das Motiv jederzeit mittels Hitze und Druck auf das gewünschte Objekt übertragen werden. Ob Textilien, Papiere oder Kunststoffartikel – verschiedenste Materialien eignen sich für das Druckverfahren. Mit einem Laserdrucker lässt sich der Druck mit Toner Transfer unkompliziert zu Hause vornehmen. So kann er entweder als Basis für Bilder oder als Veredelungsmöglichkeiten im metallenen Look dienen.

Bilder mal anders mit Toner Transfer

Basteln und Malen gehört zu den beliebtesten Hobbys in Deutschland. Klebende Transferfolien eignen sich besonders, um Bilder magisch zu gestalten. Dazu können Sie Ihr Bild zunächst einfach beginnen: Tragen Sie einen Hintergrund mit dem Medium Ihrer Wahl auf. Sie mögen Aquarell besonders? Dann erschaffen Sie farbige Landschaften, die ineinander fließen. Aber auch mit haltbaren Pastellstiften oder Gouache können Sie einen wunderschönen Background erstellen. Wichtig ist, dass Sie sich vorher Gedanken darüber machen, welches Bild Sie kreieren wollen. Denn bei dem Farbauftrag endet der Prozess noch lange nicht: Jetzt können Sie über einen PC oder ein Smartgerät ein Wunschmotiv erstellen, dass am Ende auf den Hintergrund aufgetragen werden soll. Drucken Sie das fertige Motiv auf klebender Transferfolie auf. Sobald Ihr Hintergrund getrocknet ist, können Sie den Druck mithilfe von Wärme und sanftem Druck auf der Folie, auf ihr Bild übertragen.

Besonders edel: Metallic Verzierungen

Das Farbspektrum von Toner-Transferfolie hört nicht bei Cyan, Magenta und Gelb auf: auch metallische Farben und Weiß sind dank des sogenannten Ghost White Toner bei dem Druckverfahren erstellbar. Die grazile Verzierung lässt sich zu Hause auf Papier aufbringen und eignet sich daher besonders, um Einladungs- und Dankeskarten zu veredeln. Dazu brauchen Sie lediglich eine Metallic Folie und entweder die dazugehörigen Flex Soft Folien oder einer Transferpresse. Mit einer Transferpresse gehen Sie wie folgt vor:

Erstens: Erstellen Sie das gewünschte Motiv und senden Sie die Druckdatei über den PC oder das Smartgerät an Ihren Laserdrucker, um es auf Ihre Karte oder normales Papier zu drucken.

Zweitens: Erhitzen Sie die Transferpresse und schneiden Sie die Transferfolie auf die Größe des Ausdrucks zurecht.

Drittens: Legen Sie Ausdruck und Folie aufeinander, sodass die farbige Seite auf die Folie liegt, und geben beides zwischen ein gefaltetes Blatt Papier.

Viertens: Lassen Sie alles zusammen durch die erhitzte Transferpresse laufen.

Fünftens: Ziehen Sie die Folie vorsichtig ab, sodass die metallic Folie auf dem Ausdruck haften bleibt.

Die Bastelarbeit ist mit mehreren Papierstärken möglich. Ist das Ergebnis einmal nicht wie gewünscht, sollten Sie die Temperatur der Transferpresse überprüfen. Allgemein gilt: je stärker das Papier, desto höher die Temperatur.

Besitzen Sie keine Transferpresse, ist der Druck auch mittels Flex Soft Folien und möglich. Hierbei handelt es sich um bereits eingefärbte Transferfolien, die in verschiedensten normalen wie auch außergewöhnlichen Farben erstanden werden können – selbst in Neon. Bei der Nutzung von Flex Soft Folien fallen weitere Zwischenschritte weg, da Sie die Folie mittels Laserdrucker umgehend mit Ihrem Wunschmotiv bedrucken können. Um das Motiv auf den gewünschten Untergrund anzubringen, brauchen Sie lediglich ein sogenanntes B-Paper. Es wird mit der Transferfolie verpresst und verbindet so dauerhaft das Motiv mit dem Untergrund. Dabei ist es sowohl waschbeständig als auch robust. – Die Drucktechnik eignet sich deshalb besonders, um Textilien zu verschönern.

Selbstgemachte Tattoos

Die Klebefolie zum Veredeln von Bildern eignet sich auch, um selbstklebende Tattoos herzustellen. Gerade Kinder haben ihre Freude an dem kurzweiligen Spaß. Die Gestaltung des Motivs und der Ausdruck können so ganze gemütliche Abende füllen. Und am Ende kann Ihr Sprössling den abwaschbaren Körperschmuck stolz seinen Freunden zeigen.