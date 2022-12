Ungarn plant für nächstes Jahr Devisenanleihen im Wert von 4 Milliarden Dollar

Ungarn plant für das nächste Jahr eine Reihe von Fremdwährungsanleihen im Wert von 4 Milliarden Dollar sowie die Refinanzierung von Fremdwährungsanleihen im Wert von 1 Milliarde Dollar, sagte Finanzminister Mihály Varga auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga fügte hinzu, dass die öffentlichen Finanzen Ungarns auch durch EU-Rettungsfonds gestützt werden sollen. Der Minister erklärte, dass vor 10 Jahren mehr als die Hälfte der ungarischen Schulden auf Fremdwährungen entfiel, während dieser Anteil heute auf 25 % gesunken ist. In der Zwischenzeit ist der Anteil ausländischer Beteiligungen an den Unternehmen des Landes von 75 % auf 50 % gesunken, fügte er hinzu. Während der Anteil der Staatsanleihen in ungarischer Hand in diesem Jahr etwas zurückgegangen ist, ist die inländische Finanzierung der Staatsverschuldung mit 20 % immer noch die höchste in Europa, so Varga.